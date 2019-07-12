Северокорейский лидер Ким Чен Ын официально стал главой КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын официально стал главной государства после внесения поправок в Конституцию, сообщает Reuters. Ранее номинальным главой государства считался председатель президиума Верховного народного собрания КНДР. Должность Ким Чен Ына обозначалась как "верховный лидер", который командует "всей военной мощью страны".

Агентство Reuters отмечает, что Ким Чен Ын давно хотел получить титул главы государства и сделать политический курс менее милитаризованным и более ориентированным на экономику и международные переговоры. Изменения связаны и с подготовкой потенциального мирного договора с США, считает Reuters.

В конце июня Северная Корея впервые за последние два года провела переговоры с Южной Кореей и США. Дональд Трамп стал первым действующим американским президентом, ступившим на северокорейскую территорию.