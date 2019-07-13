В Новой Зеландии граждане сдают оружие в обмен на компенсацию

В Новой Зеландии началась кампания по изъятию у населения автоматического и полуавтоматического оружия, владение которым было запрещено после нападения на две мечети в городе Крайстчёрч на юго-востоке страны.

В субботу первые 68 владельцев запрещённого оружия сдали его в обмен на денежную компенсацию. Сообщается, что в совокупности они получили более 200 тысяч новозеландских долларов (примерно 130 тысяч долларов США). Всего власти выделили на компенсации владельцам оружия более 200 миллионов. Первая массовая сдача оружия символически прошла в Крайстчёрче. По всей стране до декабря будет организовано около 250 подобных церемоний. С нового года владение запрещёнными видами вооружений станет полностью нелегальным и будет преследоваться по закону.

Оружейное законодательство Новой Зеландии было одним из самых либеральных в мире. На руках у населения сейчас находится до 1,5 миллиона единиц огнестрельного оружия. При этом в стране регистрируется очень мало преступлений, связанных с его использованием. Массовая стрельба в мечетях в Крайстчёрче 15 марта, жертвами которой стал 51 человек, однако, заставила власти страны пересмотреть оружейное законодательство. Стрелявший – австралиец Брентон Таррант – владел полуавтоматической винтовкой легально.

В апреле парламент Новой Зеландии запретил продажу частным лицам большинства видов автоматического и полуавтоматического оружия. Кроме продажи полуавтоматических винтовок запрещено модифицировать оружие для ускорения темпа стрельбы. Кроме того, к продаже будут запрещены помповые дробовики с магазинами больше чем на пять патронов.