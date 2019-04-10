Парламент Новой Зеландии проголосовал за ужесточение оружейного законодательства, запретив продажу в стране полуавтоматического оружия. С таким предложением ранее выступила премьер-министр Джасинда Ардерн после атаки на две мечети на юге страны. Ожидается, что к пятнице законопроект будет одобрен генерал-губернатором страны и вступит в силу.

За запрет на полуавтоматическое оружие проголосовали 119 членов парламента, против — только один, сообщает телеканал TVNZ.

Кроме продажи полуавтоматических винтовок будет запрещено модифицировать оружие для ускорения темпа стрельбы. Кроме того, к продаже будут запрещены помповые дробовики с магазинами больше чем на пять патронов. Владельцы подобного оружия должны будут продать его государству до 30 сентября.

Ужесточение оружейного законодательства — ответ правительство страны на атаку на две мечети в городе Крайстчёрче 15 марта. Подозреваемый — 28-летний австралиец Брентон Таррант застрелил 50 человек и ранил ещё 39, пользуясь легально купленным оружием. Сразу после атаки премьер-министр Джасинда Ардерн пообещала ужесточить один из самых либеральных в мире законов о владении оружием, который действует в Новой Зеландии.