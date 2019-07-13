Малахов после "телемоста" попал в базу данных "Миротворца"

Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского сайта "Миротворец". В неё включаются данные о людях, которые, по мнению создателей базы, поддерживают агрессию России против Украины.

Поводом для включения Малахова в базу стало его участие в качестве ведущего в так называемом телемосте "Надо поговорить", вышедшем в эфире в пятницу на телеканале "Россия-1". Предполагалось, что телемост будет организован между Москвой и Киевом, а его организаторами станут "Россия" и украинский телеканал NewsOne. Идея проведения телемоста, однако, вызвала бурную негативную реакцию на Украине, как у гражданских активистов, так и у властных структур. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в государственной измене, а контрольные органы начали проверку телеканала NewsOne. Негативно отозвался об идее телемоста и президент Украины Владимир Зеленский. В результате телеканал, который связывают с именем пророссийского политика Виктора Медведчука, отказался от идеи телемоста с Москвой.

В эфир телеканала "Россия-1" в назначенное для телемоста время вышла программа "Надо поговорить", ведущими которой стали Малахов и Мария Ситтель. Трансляция велась из студии в Москве, где собрались российские и несколько украинских артистов, певцов и других деятелей шоу-бизнеса, бывших спортсменов. Несколько украинских участников были выведены в эфир по Skype. Большая часть программы была посвящена рассказам о советском прошлом и призывам к восстановлению "дружбы" России и Украины. Об аннексии Крыма, конфликте в Донбассе, украинских политзаключённых в России речь не шла.

Малахов включён в базу "Миротворца" с формулировкой "Сознательное участие в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор) – так называемый телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить", организованной антиукраинским пропагандистским каналом "Россия-1".

"Ты долго держался. Между струйками проскальзывал целых 5,5 лет. Именно поэтому кремлевские пропагандисты, которые подготовили эту войну, и выбрали тебя как ведущего", – обратились к Малахову авторы "Миротворца".

На сегодняшний день в базе "Миротворца" данные нескольких тысяч российских политиков, военных, журналистов, артистов, музыкантов, общественных деятелей, а также граждан, участвовавших в вооружённом конфликте на востоке Украины на стороне сепаратистов, и граждан, которые побывали в аннексированном Россией Крыму без получения разрешения на это от украинских властей.​

"Миротворец" не имеет официального юридического и государственного статуса и в своё время подвергался критике за публикацию личных данных иностранных корреспондентов, работавших в Донбассе, или за политическую пристрастность. Нередко, однако, людей из его списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.