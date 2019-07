"Донбасс с МКС": соцсети о телемосте Москва-Киев и зрении Елены Серовой

Один из главных политических скандалов этой недели - телемост, который планировали провести между собой ВГТРК и украинский телеканал NewsOne (он контролируется пророссийским олигархом и кумом Путина Виктором Медведчуком).

​

Денис Казанский:

С убийцами не о чем разговаривать. Но суть задуманной Медведчуком акции не в том, чтобы говорить. Делается все это очевидно с целью вызвать беспорядки, погромы, протесты и попиариться на этом.

Организаторы этой провокации не дураки. Они прекрасно осознают, к чему может привести проведение такого "телемоста" в столице страны, потерявшей тысячи людей в войне с россиянами. И сознательно работают на то, чтобы вызвать вспышку насилия.

Нынешний российский режим питается кровью, трупами, злобой и ненавистью. В этом его суть, поэтому вся внешняя политика Кремля сегодня сводится к тому, чтобы провоцировать насилие всюду, где только можно.

Недавно они сделали это в Грузии. Теперь на очереди снова мы.

Сергей Бережной:

Новый поворот старой темы: когда России с кем-то "надо поговорить", она обычно говорит сама с собой. Потому что больше ей говорить не с кем. Во всем мире только куски России, пересаженные в медиа-пространства других стран, могут с ней "поговорить". Эти куски могут искренне соглашаться с тезисом, что весь мир "завидует величию России" и только и мечтает, как бы ее уничтожить. Эти подсадки "могут поговорить" о том, что "референдум в Крыму был проведен строго по закону". Эти метастазы, и, пожалуй, только они, на голубом глазу - и совершенно искренне - способны считать себя здоровой тканью, а весь остальной мир - пораженным "бездуховностью" и "русофобией" и обреченным лишь рабски прислушиваться к тому, что изрекает кремлевская опухоль.

Все же видят, с кем Кремлю "нужно поговорить". Не с Украиной, естественно. В существование Украины в Кремле просто не верят, о чем многократно и внятно заявляли. Им "нужно поговорить" с Медведчуком, со здешней метастазой Кремля, чего он совершенно не скрывает и не стесняется. Ему нужна поддержка к выборам. От Кремля. От кремлевской пропаганды. Даже не для того, чтобы набрать процент - хер ему, там давно потолок, - а чтобы еще больше расколоть электорат. До крови. Настоящей. Зомби и вампиры без нее не могут. И ведь расколет, пока ему никто толком не противодействует.

Юрий Бутусов:

Телемост - это вызов, намеренная провокация накануне выборов, желание ради хайпа и накрутки рейтинга "Оппозиционной платформы" и "Ньюсвана" спровоцировать массовые беспорядки и столкновения. Цинично, нагло действует Кремль. И плевать Путину на все мирные инициативы - он расчетливо ведет внутри Украины информационную и политическую войну.

Если Зеленский хочет рассчитывать на уважение Кремля, рецепт только один - ударить по путинским марионеткам. Путин понимает только язык силы, и за провокацию его подручные должны ответить. Медведчук должен понять - Украина - это государство, которое не позволит собой манипулировать.

Алеся Бацман:

Для меня этот телемост сегодня - это чистой воды предвыборная технология, чтобы мобилизовать электорат с одной и другой идеологической стороны. Но технология настолько вызывающая и наглая, что даже в наши дни двойных стандартов, слава Богу, последовала быстрая и адекватная оценка соответствующих структур, которые эту идею остановили. О чем это говорит? «Русскомирская» река в Украине вышла из берегов. Они перестали бояться и почувствовали себя сильными. Но в то же время «головокружение от успеха» сыграло не в их пользу. Хотели электорально хайпануть? Вперед. Мост «Путин-Медведчук». При чем не телемост, а, например, Керченский. Встреча. Правда, эксперты говорили, что он должен рухнуть. Так почему бы не совместить?

Елена Галкина:

Лютый, бешеный пиар партии Медведчука , который идёт на российских каналах, успешно достигает сердец избирателей. Достаточно посмотреть на рейтинги этой политсилы на Донбассе.<...>

Путин назначил в украинском политикуме своего "Куусинена" и показывает, что эффективный диалог будет вести только с ним. И с американцами, конечно.

Будут новые провокации, цель которых - показать отсутствие субъектности Зеленского.

И перехватить инициативу у Зе пока не получается.

Кто виноват?

Во-первых, Порошенко и его присные, которые провалили полностью сопротивление кремлёвской пропаганде и сами отдали русскоязычных избирателей в руки противнику - квотами, языковым законом, месседжами о том, что жители Донбасса сами виноваты и т.п.

Во-вторых, команда Зе, которая почему-то решила, что продавать мир - самый лёгкий способ удержать рейтинг во время парламентской кампании. Ведь люди хотят мира больше всего, согласно социологии. И делать ничего не надо, только поездить и понамекать.

Вот с экономикой, социальными проблемами - гораздо сложнее, нужно демонстрировать визию будущего, противоречащую идеологии "либертарианства" извода Айн Рэнд, которую исповедуют у Зе.

В борьбе с коррупцией избиратель ждёт конкретных дел - обещанных посадок, а там совсем сложно и опасно - можно и с инвесторами перессориться.

Так что был избран мир.

Только оказалось, что на рынке есть и другие "продавцы мира", с эксклюзивными предложениями.

И что им противопоставить, Зе-команда не знает.

Вадим Фульмахт:

Вся лента в проклятиях по поводу "откровенного разговора между простыми людьми" - телемоста с Киселевым на медведчуковском канале.

Можно сжечь телеканал, можно запретить телемост, вот только это идеально укладывается в схему "мы бы давно помирились с Россией, если бы не барыги и радикалы".<...>

Начнем по порядку: чего ждали избиратели от Порошенко в 2014 году?

Я бы свел фундаментальные задачи к двум:

1. Качественное изменение правил игры (то самое "життя по-новому").

2. Окончание войны (мир).

Правила игры не просто остались прежними, но еще и объяснялись войной, мол, не время заниматься коррупцией, у нас главный враг в Кремле.

В результате ненавистные фейсбучной элите "пересичные" пришли к выводу: если вы нам постоянно врете и ПРИКРЫВАЕТЕСЬ войной, то, наверное, это война вам (тоже) выгодна и если вас убрать, то война и прекратится.

Я, например, никогда не обвинял Порошенко в том, что война продолжается ради его личной выгоды. Но если он раз за разом обещает войну закончить, вернуть Донбасс с помощью таинственного плана, то ему перестают верить и в тех вопросах, где он совершенно прав. Обижаться на это можно с тем же успехом, что и обижаться на зеркало. Если элита, вопреки обещаниям, не решает проблем, то публика голосует протестно.<...>

На днях мой сосед-пенсионер поставил спутниковую тарелку, чтобы не слушать украинские телеканалы. Мать бывшего коллеги смотрит российские новости в интернете: и она их всегда найдет, 21 век, все-таки.

И чем вы им ответите? Защитите очередной проспект Бандеры? Ну ок, только повысите рейтинги медведчука.

В этой связи я продолжаю считать, что запреты, баны и т.п. средства не сработают.

А что сработает?

1. Реальное "життя по-новому" и "кінець епохи бідності". Когда люди почувствуют, что их реальные проблемы решают, а не вешают им патриотическую лапшу, их отношение к происходящему изменится.

Верю ли я, что команда Зеленского способна на это? Нет, не верю. Поэтому они неизбежно будут терять рейтинги. Потому что невыполненные обещания и обманутые ожидания накапливаются.

2. Серьезное и глубокое обсуждение темы войны с Россией.

Лай через поребрик не помогает, пора это уже понять. Сказки про скорое вступление Украины в НАТО и развал российской экономики - тоже. И постоянное запугивание капитуляцией и потерей суверенитета - за пределами фейсбука это мало кому интересно.

Вопрос же не в том, стОит ли заплатить за мир "региональным статусом" русского языка или отказом от вступления в НАТО.

Для миллионов людей в этом вообще нет вопроса: конечно, мир того стОит, если чокнутым русским это так нужно, просто дайте им и пусть они отстанут.

Но проблема в том, что никакого мира все эти возможные уступки не принесут, потому что цель нашего противника вовсе не в защите русского языка или страхе перед нападением НАТО. И русские не отстанут.

Честных и нормальных дискуссий на эту тему я не вижу. Вместо этого публика соревнуется в том, кто больше радуется какой-то очередной российской катастрофе. Внутри информационного пузыря это выглядит очень круто, но за его пределами только увеличивает продажи кремлевского мифа: мы бы давно с вами помирились, вы нам не враги, но ваши барыги и радикалы мешают.

Леонид Бершидский:

Ну блин, конечно, никакие "диалоги" между Медведчуком и каналом "Россия-1" закончить войну не помогут, разве что разжечь (лучше заглянуть в моржовую <вагину>, чем в "Россию-1"). А что тогда поможет?

Да вот организация местных выборов на Донбассе под эгидой ОБСЕ или ООН без всяких ограничений по участию как сепаратистов, так и украинских партий. Это требует переговоров с Россией по составу миротворческого контингента, который обеспечит свободу агитации и самих выборов. Дальше Киеву надо будет вести переговоры с избранными местными властями.

Помешать проведению телемоста потребовали даже у президента Украины. Вот, например, основатель полка "Азов" и депутат Верховной Рады Андрей Билецкий:

Господин президент, у вас есть сутки, чтобы решить эту ситуацию, не допустить такого эфира. Не допустить телевизионной оккупации фактически. Если за сутки вы не справитесь или не захотите справиться, то мы возьмем эту обязанность на себя. Могу сказать одно, такого позора в украинском эфире точно не будет



Зеленский выступил с обращением, в котором призвал не делить украинцев на противоборствующие лагеря. Его слова прозвучали обтекаемо: можно было предположить, что призывы адресованы и организаторам телемоста и их противникам. Между тем, украинская сторона сама отказалась от проведения эфира, сославшись на угрозы.

Мустафа Найем:



Телеканал NewsONE отменил телемарафон "Надо поговорить", сославшись на угрозы физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей.



Вот же ж реваншисты доморощенные. А планируя этот гениальный мегаэфир вы что, рассчитывали на орден или немедленное вручение Нобелевской премии мира на Красной площади?



Нет друзья, так не пойдёт. За славу и награды придётся некоторое время прикинуться валенком и покорчить из себя Зою Космодемьянскую. А там видно будет, может и памятник поставят.

А украинская Генпрокуратура завела против канала NewsOne дело о государственной измене.

Андрей Медведев:



Новости свободы слова:



- в Грузии ведущий грязно обругал российского президента и его родителей. Власти что-то уныло бубнят как бы осуждая.



- на Украине пригрозили расправой сотрудникам телеканала за организацию телемоста с Россией, и теперь нацисты штурмуют офис канала. Власти грозят каналу уголовным делом.



Но кровавый режим и удушение прессы, разумеется именно в России.

Ольга Скабеева:



Очень жаль! Действительно жаль и по-настоящему страшно, когда попытка поговорить заканчивается вот так- победой агрессивного меньшинства; ещё раз- ‘участников мирного марафона пообещали убить!’



Нам говорят: подождите, он не контролирует армию, поэтому не может завершить войну на Донбассе.

А что он вообще контролирует? В парламенте- хаос, министров уволить не может. И радикалов боится. Это же мирный, черт побери, телемост. Не бойтесь людей.



Вот мы, например, не боимся, сотни раз из нашей студии выходили на прямую связь с Киевом: с представителями власти и оппозицией. И ничего: все живы-здоровы.

Попробуйте, Владимир Александрович. Вам точно понравится!

Хотите попробуем вместе, будем очень рады Вас видеть, хотелось бы просто поговорить.

И помните: именно телемосты Познера- Донахью положили начало такому важному диалогу. Но Зеленский не Рейган.

Егор Холмогоров:

История с телемостом сильнее всего ударила именно по электоральным позициям «Слуги народа». Жители Юго-Востока наглядно увидели, что Зеленский это тот же Порошенко, только чуть помоложе.



Вполне вероятно, что рейтинг «Команды Зе» упадёт ниже символических 40%, а в результате голосования окажется где-то в районе 35%. Это, конечно, тоже немало, но не позволит Зеленскому сколько-нибудь надёжно контролировать Раду. Значительная часть голосов в оставшиеся до выборов две недели перетечёт к «Оппозиционной платформе «За жизнь» Бойко и Медведчука, а может быть, что-нибудь достанется и «Оппблоку» Вилкула – Кернеса. С другой стороны, усилятся позиции Порошенко, который доказал, что его люди и его методы по-прежнему рулят Украиной, а Зеленский – случайный человек, который «ненадолго».

Владимир Соловьёв:



Пока ультиматум поставили Зеленскому. Националисты. И Зеленский его выполнил, сорвав телемост.

Илья Васюнин:



От тяжелого вечернего сна я просыпаюсь потому что рядом где-то разговаривают два человека; «Кремль не имеет права», «Кремль в неудобной ситуации», я чувствую как холодный ужас липкими пальцами тянется к горлу. Наши танки опять на чужой земле? Кремлю нужна моя помощь? Сделано заявление, а в сети не высмеяли? Я узнаю один голос, это ведущий Плющев. Второй объясняет ситуацию с положением, в котором оказался Кремль. Это публицист Кирилл Мартынов, Эхо Москвы.



Про не имеет права — это думские бездари запрещают очередные какие-то уникальные грузинские продукты (Демьян Кудрявцев кстати ставил, что боржоми оставят, потому там русские инвесторы), а неудобная ситуация — это так как президент Зеленский резко обратился к Владимиру Путину при таких значит обстоятельствах, что украинский телеканал объявил прямую линию с российским (так себе идея), бывший командир «Азова» Билецкий в этой связи выдвинул ультиматум президенту Зеленскому, ну и Зеленский значит резко обратился к Путину; ситуация и в самом деле со всех сторон неудобная, не очень только ясно, в какой связи неудобная она именно для Кремля.



В том смысле, что конечно можно и нужно как угодно относиться к Кремлю (и заодно к кремлевской пропаганде, смайл), но почему такое отношение означает обязательное оправдание политического зоопарка среди бывших братских народов, ура, оранжевая революция, ура, грузинское экономическое чудо, для меня, конечно, загадка.



В одном случае в прямом эфире (манифестирует видимо точку зрения отказавшихся выступать в в гостях у оккупанта певиц) человек с явными признаками разложения личности; в другом бывший харьковский бон, за деньги вечного мэра Геннадия Кернеса разгонявший экологов-противников точечной застройки, ставит ультиматумы избранному всенародно президенту, который, предположительно не контролирует вообще ни одну ветвь тамошней так называемой власти, то есть не только силовиков, но и, как мы знаем из последних новостей, в том числе министерство иностранных дел, и обращается оттого с дипломатическим воззванием через подконтрольный ему фейсбук; то есть через пару лет из бывших республик будет просто идти картинка из фильма «Планета обезьян», а местные наши специальные публицисты будут невозмутимо рассказывать, как Кремль с Путиным снова оказался в неудобной для себя ситуации.

Речь тут идёт о второй части видеообращения Зеленского, в которой он предложил Владимиру Путину встретиться в Минске для переговоров с участием Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона, Терезы Мэй и Дональда Трампа.

Евгений Шестаков:

Зеленский в фейсбуке предложил Путину встречу в Минске. Ждем реакции. Хотя она очевидна. Путин ответит в аське, предложив встретиться в Барнауле. И никаких трампов с меркелью, хватит цыган и северокорейского баяниста.

Ирек Муртазин:

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в Минске. И не тет-а-тет, без посторонних, а открыто и гласно, в компании глав США, Франции, Германии и Великобритании….



Дословно: «Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске».



На счет Лукашенко Зеленский прав. Тот с удовольствием примет такую представительную компанию.



Для Меркель, Макрона и Мэй визит в Минск - тоже нельзя назвать неординарным событием. В феврале 2015 главы Франции и Германии уже прилетали в Минск.



А вот для президента США визит в Минск – это, действительно знаковое событие. Потому как с января 1994 года, когда в Минск на шесть часов прилетал Билл Клинтон, главы США не посещали Беларусь.



Более того, 21 октября 2004 Джордж Буш подписал «Акт о демократии в Белоруссии», которым были введены санкции против Беларуси, и США де-факто поставил цель добиваться отстранения Александра Лукашенко от власти. В марте 2006-го Буш направил в Конгресс США доклад «Report on Belarus, the Last Dictatorship in Europe, Including Arms Sales and Leadership Assets» (Доклад по Белоруссии — последней диктатуре в Европе, включающий данные по торговле оружием и собственности руководителей).



Санкции США против Минска вроде бы до сих пор не отменены. И в этих условиях визит Трампа в Минск – это действительно очень серьезный шаг.



И президент США вряд ли полетит в Минск, если до начала визита не будет предварительных серьезных договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе. Тут может идти речь только о радикальном прорыве. В общем, до встречи в Минске Трамп должен о чем-то договориться с Путиным...



Вот и получается, что Зеленский загнал Путина и Трампа в ловушку. И им обоим надо что-то предпринимать. И ни отвертеться, ни заболтать инициативу президента Украины не выйдет. Иначе Путин с Трампом будут выглядеть противниками мира на Донбассе.

Ну и ещё один сюжет, связанный с Украиной:

На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге депутат от Госдумы России, космонавт Елена Серова заявила, что "с борта Международной космической станции" она видела "невооруженным глазом", как "рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска, и они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины.

Но серьёзной реакции на подобные рассказы ждать не приходилось. Серову, разумеется, подняли на смех.

Игорь Барышников:

Уникальный глаз космонавта Елены Серовой, не моргнув, видит с борта МКС, как снаряды с территории Украины летят в сторону Донецка и Луганска. У России есть свои технологии, которыми Европе никогда не овладеть.

Сразу с Россией в ПАСЕ стало не скучно.

Игорь Кравец:

Я думаю с такими профессионалами телескопы не нужны.

Карина Орлова:

Наш ответ американским спутникам, способным разглядеть спичечный коробок на земле. Так победим!

Михаил Виноградов:

Ссылка на свидетельства космонавтов могла бы стать отличным ходом в судебных спорах. Как международных, так и внутренних, в том числе уголовных и административных.

Алексей Нарышкин:

В связи с признанием Елены Серовой, видевшей с борта МКС удары украинских вооружённых сил по Донбассу, подумал вот о чем. У СССР и России за всю историю было всего четыре женщины-космонавта или космонавтки, как теперь принято. Все четыре либо были, либо являются депутатами Госдумы.

Неужели государство больше ничего не может предложить этим специалистам, которые ко всем прочим достоинствам обладают ещё и фантастическим зрением?

Вадим Лукашевич:

Круто! Молодец! Елена, солнышко ты наше зрячее, вспомни, напрягись - откуда летела ракета в малайзийский Боинг? На тебя одна надежда..

Ведь из Зарощенского, верно? Ну скажи, золотце, не томи! Сама, мол, видела, своими глазами, воттекрест, готова в суде под присягой...

PS: она летала с сентября 2014 по март 2015, когда интенсивных боевых действий в восточной Украине уже не было. Но она их "видела"... Особенно с высоты 400 км невооружённым взглядом был виден "геноцид".

И ещё, Елена, почему про распятого мальчика не упомянула? Не разглядела? Проворонила? Эх ты...

А про снегирей - так ели их или нет?

Лев Апекушин:

Я скажу, как на духу -

Стало мне <плохо>:

Я узнал, что есть вверху

Космонавт Серова!

За людьми она следит,

Как экзаменатор,

И на всех на нас глядит

В свой иллюминатор.

Видит глазом (вот, змея!)

Невооружённым,

Если, скажем, где мужья

Изменяют жёнам.

Видит нас, пока мы ржём

И гуляем в бане,

Видит всех, кто пьет Боржом

И Вазисубани,

Кто в фейсбуках нагло врёт,

Родину порочит,

Кто там ночью мясо жрёт,

А кто просто <мастурбирует>.

Ох, придёт недобрый час -

Поглядит сурово

И расскажет всё про нас

Космонавт Серова.

Видит сверху всё она,

Ею всё замечено.

Не замечена одна

Только дача Сечина.

Евгений Левкович:

Разница между нынешней Грузией и нынешней Россией хорошо видна на примере двух идиотов: Георгия Габуния, который в прямом эфире «трахнул» мёртвую маму Путина, и Елены Серовой, которая с борта МКС «невооружённым глазом видела», как Украина бомбит Донбасс.

В первом случае речь идёт об обыкновенном телевизионном клоуне, которого завтра уволят.

Во втором – о герое России, которая представляет страну на парламентской ассамблее ОБСЕ, принимает законы в Госдуме и, думаю, ещё в Совет Федерации сядет.

Собственно, всё.

Александр Морозов:

так бывает. протоиерей Дмитрий Смирнов (глава синодального отдела по вопросам семьи) заявил, что "Женщины слабее умом, чем мужчины". И ровно в этот момент далеко от Москвы, космонавт и депутат Серова на заседании ОБСЕ сообщила, что "своими глазами видела с борта МКС как украинские ракеты летят на Донбасс". Очевидно, что и отец Димитрий глубоко заблуждается, и космонавт Серова ничего этого видеть не могла. Однако одно высказывание за другое как-то орнаментально заплетаются и образуют "неповторимый узор русской мысли XXI века".