Такая, сякая, сбежала из дворца. ОАЭ ищет жену своего правителя

Международный скандал, вызванный нашумевшим бегством на Запад младшей супруги премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, сестры короля Иордании, продолжает набирать обороты. 45-летняя принцесса Хайя бинт аль-Хусейн обвиняет супруга и власти ОАЭ в угрозах, пытках и насильственном ограничении свободы, в том числе ее родственниц. Сам же "опозоренный" эмир Мохаммед бин Рашид аль-Мактум пишет на эту тему откровенные лирические стихи на арабском языке, утверждает, что уличил жену в романе с бывшим британским офицером, и подает на нее в лондонский суд. Слушания, как стало известно сейчас, назначены на 31 июля.

Эта история, полная драматических и даже интимных подробностей, вполне могла бы стать сюжетом романа или художественного кинофильма, однако она уже вызвала реальное обострение отношений сразу между несколькими государствами, привела к вмешательству международных правозащитных организаций и вновь привлекла всеобщее внимание к соблюдению прав женщин в арабском мире.

Жизнь 45-летней арабской принцессы Хайи бинт аль-Хусейн, единокровной сестры нынешнего короля Иордании Абдаллы Второго, 10 апреля 2004 года вышедшей замуж за вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашида аль-Мактума, до недавнего времени казалась замечательной сказкой. Хайя долгое время была самой публично известной из шести официальных жен своего супруга. Ее часто видели рядом с мужем на региональных и международных мероприятиях, они вместе приветствовали иностранных лидеров и произносили речи – все это было весьма необычно для жены правителя одного из эмиратов Персидского залива. Если на официальных мероприятиях в ОАЭ принцесса носила в основном все-таки сдержанные наряды и покрывала волосы легким шарфом, то во время зарубежных поездок ее туалеты ничуть не отличались от одежды первых светских львиц стран Запада. Хайя всегда охотно давала интервью и фотографировалась.

Принцесса Хайя получила начальное образование в Иордании, а среднее и высшее – в Великобритании, где она училась, в том числе, в школе-интернате Бадминтон для девочек, которую окончила, например, покойная премьер-министр Индии Индира Ганди. Она имеет диплом бакалавра в сфере философии, политики и экономики от колледжа Святой Хильды Оксфордского университета, владеет английским и французским языками и понимает ещё четыре, в том числе русский.

Главным увлечением всей жизни Хайи бинт аль-Хусейн (до сих пор) считался конный спорт. Уже в 13 лет она представляла свою страну на международном уровне, а в 1992 году завоевала бронзу в личном зачёте на Панарабских Играх, став, таким образом, единственной женщиной, удостоившейся медали за всю их историю. Принцесса Хайя была знаменосцем делегации Иордании на Олимпийских играх в Австралии в 2000 году, выступив в соревнованиях по конкуру. А в 2002 году она стала первой арабской женщиной, участвовавшей в чемпионате мира по конному спорту в испанском Хересе. В 2006 году принцесса Хайя была избрана президентом Международной федерации конного спорта и членом Международного олимпийского комитета.

Но недавно она прославилась на весь мир совсем по-другому – став ярким примером растущей тенденции в арабском мире: ранее забитые и покорные супруги и дочери членов арабских монарших фамилий начали покидать свои дома и семьи в поисках убежища в других местах, которые они считают более цивилизованными. Принцесса Хайя – уже третья женщина из правящей семьи Дубая, попытавшаяся сбежать (но только ей удалось добиться успеха). С собой она забрала детей, 7-летнего Заида и 11-летнюю Аль-Джалилу. Не появлявшаяся на публике с февраля, она нашлась сначала в Германии, где запросила убежище и подала документы на развод, а затем в своем особняке стоимостью в 107 миллионов долларов в Лондоне. С собой принцесса прихватила около 39 миллионов долларов наличными. По данным западных медиа, она покинула ОАЭ, опасаясь за свою жизнь. На данный момент она вслед за супругом готовится подавать иск о разводе с шейхом в Высокий суд Лондона.

Принцесса Хайя в молодости с покойным отцом, королем Иордании Хусейном:

Этот побег привел к обострению дипломатических отношений между ОАЭ, с одной стороны, и Великобританией и Германией – с другой. По некоторым данным, ее муж, 69-летний Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум, также известный как шейх Мохаммед, эмир Дубая, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов с 2006 года, обращался к властям в Берлине и Лондоне с требованием выдать его жену и детей, но получил отказ. В крайне неприятном положении оказался и король Иордании Абдалла, единокровный брат принцессы Хайи.

Шейх Мохаммед на Западе всегда считался политиком, ориентированным на проведение реформ. Его личное состояние оценивается примерно в 12 миллиардов долларов. Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум лично руководил преобразованием Дубая в современную столицу мирового уровня, именно он стоял у истоков создания, например, авиакомпании Emirates и строительства самого высокого здания в мире – Бурдж Халифа.

Большая часть этой драмы все еще окутана тайной, и существуют сразу несколько версий развития событий, приведших к международному скандалу – с пикантными подробностями. Например, по данным британской Sun, шейх Мохаммед еще в Лондоне начал подозревать супругу с любовной связи с молодым охранником, который в прошлом был офицером спецназа британской армии. Она якобы долгое время дарила ему дорогие подарки, что давно вызывало у мужа принцессы Хайи подозрения. Потом, неожиданно прибыв в свой особняк, застал их вместе в "компрометирующем положении". Шейха якобы страшно шокировало поведение жены, однако он всего лишь на словах потребовал от нее немедленного возвращения в ОАЭ. Но принцесса отказалась повиноваться.

Некоторые детали скандала можно разглядеть в стихотворении, написанном правителем Дубая и опубликованном в социальных сетях одним из его ближайших соратников в конце июня, в котором шейх косвенно обличает "предательство и ложь близкой женщины". Вот часть этих стихов (в буквальном переводе с арабского. – РС):

Есть ошибки, зовущиеся предательством,

Ты перешла границы.

О, ты, кто продала мое дорогое доверие,

Моя боль раскроет твою игру.

Пусть миру известна твоя ложь – ее время прошло,

Меня уже не заботит то, кем мы были.

У меня есть доказательства греха,

Который совершила ты.

Пусть ты ослабила поводья своей лошади,

Самая большая ошибка в том, что ты лгала.

Твои действия унизительны,

Но больше всего ты оскорбила саму себя.

Для тебя больше нет места рядом со мной,

Уходи с тем, с кем ты развлекалась.

Пусть твое зло поможет тебе,

Меня больше не волнует, жива ты или умрешь.

Шейх Мохаммед, помимо прочего, известен в арабском мире и как поэт. Он часто отмечает заметные политические и социальные события на Ближнем Востоке и в мире своими стихами, особенным слогом, известным как "набати", популярным в странах Персидского залива. Однако в мусульманских государствах сейчас вышеприведенное стихотворение потрясло всех: для араба, тем более известного арабского правителя, мягко говоря, нетипично предавать гласности раздоры с женой и уж тем более открыто предполагать, что он стал жертвой адюльтера.

Однако есть очень большие основания сомневаться в правдивости всей этой лирики и в каких-либо моральных грехах принцессы Хайи, если здесь вообще применимы такие понятия. В первую очередь потому, что она не первая, кто бежит от шейха Мохаммеда. В феврале 2018 года шейха Латифа, одна из дочерей Мохаммеда от другой супруги, родом из Алжира, также попыталась бежать из своего дворца. Она была схвачена спецназом ОАЭ на яхте возле берегов Индии и принудительно возвращена домой. Эта история осталась бы тайной, если бы на свет не всплыло видео, в котором Латифа рассказывает о "золотой тюрьме", отсутствии выбора и домашнем насилии, с которым она столкнулась по приказу отца. Международная правозащитная организация Human Rights Watch несколько раз безуспешно требовала от ОАЭ предоставить информацию о ее нынешней судьбе.

Известно, что в декабре прошлого года принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, помимо прочего остающаяся еще и послом доброй воли ООН, пригласила свою личную подругу Мэри Робинсон, бывшего президента Ирландии, в Дубай, чтобы встретиться с шейхой Латифой, после росшей несколько месяцев международной озабоченности по поводу безопасности Латифы. Позже Робинсон опубликовала фотографии своей встречи с выглядевшей ошеломленной и подавленной Латифой, но ее быстро раскритиковали за участие в том, что принято называть политическим рекламным трюком. Принцесса Хайя также столкнулась с негативной реакцией; несколько НПО написали в Организацию Объединенных Наций жалобу на то, что они назвали вопиющим конфликтом интересов. Десятилетняя репутация Хайи как филантропа и правозащитника оказалась под угрозой.

Твит Хайи бинт аль-Хусейн годовалой давности, о любимом супруге и их общей любви к лошадям:

В одном из своих последних публичных интервью 5 января Хайя говорила, что перестанет защищать своего супруга, шейха Мохаммеда, если обнаружит, что рассказы о жестоком обращении с приходящейся ей падчерицей шейхой Латифой были правдой. Вскоре принцесса Хайя перестала появляться на публике. Она впервые в жизни не присутствовала в июне на главном мировом празднике конного спорта – ежегодном британском турнире Royal Ascot. Шейх Мохаммед, как обычно, там был и сфотографировался рядом с королевой Елизаветой Второй. А его стихотворение о якобы имевшей место неверности жены было опубликовано в последний день турнира.

Некий дубайский придворный, близкий к шейхе Латифе, которая вроде бы тоже участвовала в организации побега Хайи, сейчас анонимно в интервью западным СМИ предполагает, что бегство жены правителя Дубая было в первую очередь мотивировано желанием спасти детей от жесткого отца и мужа.

Журналисты сегодня вспоминают уже давнюю историю еще одной дочери Мохаммеда, шейхи Шамсы аль-Мактум, которая была похищена из семейного поместья в Суррее в Южной Англии в 2000 году и насильно вывезена на родину. Дэвид Хей, лондонский адвокат по делам, связанным с нарушением прав человека, представляющий и шейху Шамсу, и шейху Латифу, уже более года пытается дать ход своему иску в британском суде, в надежде заставить Дубай разрешить шейхе Шамсе вернуться в Великобританию. Он говорит, что любое судебное дело, которое принцесса Хайя попытается открыть в Лондоне, в конечном итоге поможет и Шамсе, и Латифе: "Принцесса Хайя должна всем рассказать, что шейх Мохаммед – опасный отец для своих детей".

Рекламный твит правительства ОАЭ:

Нашумевшее бегство принцессы Хайи сокрушительно бьет по имиджу Дубая и ОАЭ в целом как привлекательного места для международного бизнеса. Мир стал говорить о том, что Объединенные Арабские Эмираты остаются сегодня единственной страной среди нефтяных монархий Персидского залива, в которой нет никаких законов, запрещающих любое насилие в отношении женщин в семье (в Саудовской Аравии, Катаре, Омане, Кувейте и Бахрейне такие законы есть, и в некоторых случаях они крайне строги для мужчин).

При подаче на развод в ОАЭ домашнее насилие даже не учитывается при вынесении решения. В случае развода отец автоматически оставляет детей себе, хотя мать может продолжать воспитывать их до подросткового возраста – но если она не вступает в повторный брак или не будет признана нарушившей законы шариата. Учитывая положение ее мужа и его публичные обвинения в неверности, у принцессы Хайи стопроцентно нет никакой надежды на то, чтобы сохранить детей, если она решит продолжить бракоразводный процесс в Дубае. Если бы она даже уехала в Иорданию, под покровительство брата-короля, из-за сильнейшего давления со стороны ОАЭ и других арабских государств ее также почти наверняка силой вернули бы в Дубай.

На днях ряд женщин из ОАЭ из самых высокопоставленных и состоятельных семей, включая двух представительниц правящего рода, отправили по электронной почте принцессе Хайе в Лондон видеописьма, похожие на то, которое полтора года назад записала неудачливая беглянка шейха Латифа. В них они рассказывают об ужасных условиях своей жизни и просят помощи.