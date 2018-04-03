Пляж в тени "Двух святынь". Саудовская Аравия вдруг ждет туристов

Саудовская Аравия, самое богатое, влиятельное и одновременно самое закрытое и консервативное государство Ближнего Востока и всего арабского мира, страна "Двух святынь ислама", Мекки и Медины, с апреля начинает выдавать туристические визы почти всем иностранцам, а не только специальные визы для бизнесменов и мусульманских паломников. Это одно из самых революционных изменений в вековом жизненном укладе королевства, инициированных наследным принцем-реформатором Мухаммедом бин Салманом.

Саудовская Аравия к 2030 году планирует ежегодно принимать до 30 миллионов туристов, которым будут пока выдаваться только одноразовые визы, сроком на 30 дней. Уже к 2020 году саудовские власти планируют вложить в развитие туристической отрасли и инфраструктуры не менее 35 миллиардов долларов. В первую очередь – в создание на 50 островах Красного моря, до сих пор почти не освоенных и необитаемых, цепи роскошных пляжных курортов, а также нового "футуристического города развлечений" под названием NEOM, с роботизированной системой управления и обслуживания, возобновляемой энергетикой и, главное, собственными законами, вблизи границы с Иорданией. Стоимость этого отдельного проекта, который, по планам, должен затмить Лас-Вегас, оценивается в 500 миллиардов долларов.

До сих пор государственное устройство и вся жизнь Саудовской Аравии определялись лишь одним единственным законом под названием Основной низам правления. Согласно ему, страна является абсолютной теократической монархией, управляемой в соответствии с законами шариата сыновьями и внуками первого саудовского короля Абделя Азиза. Но сейчас в королевстве все стремительно меняется – под влиянием наследного принца Мохаммеда бин Салмана, фактически правящего Саудовской Аравией при своем престарелом отце и заявляющего, несмотря на жесточайшую критику со стороны духовенства и даже попытки дворцовых переворотов со стороны родственников, что его страна наконец должна пойти по пути "открытого умеренного ислама".

Именно по инициативе наследного принца, например, был принят королевский указ, разрешающий саудовским женщинам самостоятельно водить автомобили – водительские удостоверения начнут выдаваться им с 24 июня 2018 года. Постепенно также снимаются запреты на посещение женщинами кинотеатров и спортивных мероприятий. Два года назад впервые в истории в Саудовскую Аравию, в Джидду, из Брунея прилетел пассажирский авиалайнер авиакомпании Royal Brunei, пилотируемый летчицей-командиром. И также впервые несколько месяцев назад генеральным менеджером отеля Park Inn сети Radisson в той же Джидде стала женщина, выпускница Гарварда.

Еще не так давно всем женщинам в возрасте до 40 лет в Саудовской Аравии невозможно было просто выйти на улицу без сопровождения отца, мужа или брата – и в это же время многие соседние страны, причем формально не менее консервативные с точки зрения соблюдения норм исламской морали, такие как ОАЭ или Оман, создали собственные очень успешные туристические отрасли. В первую очередь не ради удовольствия иностранцев, а чтобы диверсифицировать свои экономики и уменьшить их зависимость от добычи и экспорта углеводородов.

Саудовская Аравия, страна, где нефть составляет 95 процентов экспорта и приносит в казну 75 процентов всех доходов, и куда до сих пор иностранцу – не приглашенному работать по контракту или на деловые переговоры специалисту-мужчине, или не паломнику, направляющемуся в Мекку, – попасть было абсолютно невозможно, при принце Мухаммеде бин Салмане вдруг решила идти тем же путем.

Впрочем, пока еще получить туристическую визу в Саудовскую Аравию весьма непросто. Начнем с того, что женщинам такие визы выдаются лишь если они старше 25 лет и их не сопровождает мужчина-родственник (в противном случае этот мужчина получит одну, семейную визу, в которую впишут всех его родственников женского пола). У всех заявителей должно быть предварительно полученное по почте разрешение от министерства иностранных дел Саудовской Аравии, которое требует подтвердить гарантийным письмом наличие у потенциального туриста саудовского спонсора – то есть местного туристического агентства или принимающего отеля. Разумеется, всем гражданам Израиля, а также людям, родившимся в Израиле или имеющим в паспорте штампы о посещениях этого государства, не стоит и пытаться подавать документы на получение саудовской визы.

О поездке в Саудовскую Аравию, 12-е в мире государство по размерам своей территории, до сих пор невозможно было даже и подумать – однако, по мнению принца Мухаммеда бин Салмана, его родина может предложить приезжим очень многое, кроме почти 1500-километрового побережья самого чистого в мире Красного моря (единственного на планете, куда не впадает ни одна река, поэтому вода его не имеет никаких примесей, кроме промышленных).

Например, посещение Джидды, экономической столицы королевства, второго по величине города-порта, через который в страну и попадает большинство мусульман, совершающих хадж, основанной в VII веке до нашей эры. Здесь находится самое старое, по мнению местных жителей, захоронение на планете – могила библейской Евы. Комплекс археологических объектов Мадаин-Салих, который в ЮНЕСКО называют саудовской версией знаменитой иорданской Петры, и также высеченный в твердых скалах во времена Набатейского царства. Горные ландшафты, верблюжьи гонки и фестивали под патронажем королей и вкусные блюда местной кухни – но пока без малейшего намека на алкоголь.

Впрочем, строжайшие запреты на употребление спиртных напитков – не единственная и не самая большая проблема из числа тех, что ожидают потенциальных туристов. Они поедут в государство, где, как указано в последнем докладе международной правозащитной организации "Международная Амнистия", каждый год совершаются десятки казней, причем зачастую публичных – путем отрубания головы на площади перед городской мечетью.

Правила поведения иностранцев в стране остаются крайне строгими, и об этом четко говорится на сайте Министерства иностранных дел Саудовской Аравии. Женщины должны носить консервативную, непритязательную(!) одежду, а лучше платье-накидку абайю и платок, хиджаб, а еще лучше никаб. "Гомосексуальные действия и любые внебрачные сексуальные отношения, в первую очередь прелюбодеяние, являются незаконными, и за них последует самое суровое наказание". Весь импорт тщательно контролируется. "Контрабанда наркотиков в Королевство – преступление, наказуемое только смертью". Запрещается ввоз свинины, порнографических материалов или просто иллюстраций "мало одетых людей, особенно женщин". "Вы можете привезти в нашу страну Библию, если она предназначена только для вашего личного использования".

Цены на обычные и разрешенные услуги и продукты в Саудовской Аравии, государстве с одним из самых высоких уровней жизни в мире, сравнимы с ценами в самых дорогих в туристическом плане государствах Западной Европы, хотя местный транспорт, особенно воздушный и железнодорожный, дешев. Например, билет на полуторачасовой рейс из столицы Эр-Рияда в Джидду стоит около 80 долларов. Также дешевы прокат автомашин и бензин – но крайне опасны дороги, из-за многочисленных аварий и "крайне низких стандартов вождения и квалификации водителей", как говорится на сайтах многих внешнеполитических ведомств стран Запада.

И наконец – в Саудовской Аравии весьма высока опасность террористических актов. Авторы джихадистских сайтов, связанных с такими группировками, как "Исламское государство", "Аль-Каида" или "Братья-мусульмане", также обратили внимание на туристические инициативы саудовской королевской семьи, и здесь уже появились призывы и поощрения к нападениям в будущем на "варваров, готовых осквернить исламские святыни, и на все рестораны, гостиницы и магазины, которые осмелятся их принимать". Не стоит забывать и о том, что Королевство Саудовская Аравия находится фактически в состоянии войны с соседним Йеменом, большую часть которого контролируют поддерживаемые Ираном шиитские повстанцы-хуситы, периодически обстреливающие саудовскую территорию баллистическими ракетами, вполне способными достичь Эр-Рияда, Джидды и многих пляжей Красного моря.

Наследный принц Мухаммед бин Салман, надеющийся увидеть миллионы иностранных туристов в своем королевстве, встречаясь сейчас в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом, вдруг откровенно заявил: "Если мы не успеем сделать все возможное, очевидно, через 10–15 лет у нас начнется большая война с Ираном".