Убьют дракона. Наталья Геворкян – о независимых кандидатах

Люди собираются на митинг в Москве как в тюрьму. Серьёзно. Посмотрите на памятку "ОВД-Инфо", что надо с собой непременно взять, если есть риск быть задержанным: полностью заряженный телефон, power bank, паспорт, медицинские документы (об инвалидности и пр.), документы, подтверждающие льготы, воду, таблетки и рецепты к ним, бумагу и ручку. К этому прикладывается телефон горячей линии. Я не знаю, в какой еще стране мира так собираются на митинги. Но точно знаю, что в некоторых странах мира удушающая хватка власти спровоцировала революции. В одночасье рухнули стены, которые десятилетиями казались незыблемыми. И вот это неумение российских властей всех уровней учесть чужой опыт меня поражает.

Граждане вышли на Пушкинскую площадь и прошли к столичной мэрии, протестуя против наглости и цинизма избиркомов при рассмотрении подписей независимых (главным образом оппозиционных) кандидатов на выборах в Мосгордуму. Подписи браковались в количестве, не позволяющем кандидатам быть зарегистрированными на выборы. Механика фальсификации реальных подписей при проверке описана многократно – неправильный ввод данных, изменение одной цифры или одной буквы и пр. Попытки независимых кандидатов получить доступ к проверке подписей зарегистрированных (угодных) кандидатов были отвергнуты. Люди, чьи подписи браковались, снимались на видео и говорили: вот они мы, мы реальные, мы существуем, мы ставили подпись за этого кандидата! Но что их реальные голоса против голоса, велевшего проверяльщикам снимать с выборов "несистемных" кандидатов?

Напомню: независимые кандидаты на выборах в Московскую городскую думу, в том числе от реальной оппозиции, действовали в полном соответствии с установленными законом нормами. Эти нормы драконовские для самовыдвиженцев. В отличие от кандидатов от партии, они должны собрать подписи 3% избирателей в своем округе, то есть 5 тысяч подписей в отведенные для этого 25 дней. В реальности собрать надо больше, с учётом возможного брака. Это сложная, почти нереальная задача, если учесть, что все эти подписи сами кандидаты должны ещё и проверить, на что уходит тоже масса времени. И вот после всех этих огромных усилий, в том числе большого количества волонтеров, избиркомы как под копирку пытаются выключить из гонки всех неугодных: Яшина, Соболь, Гудкова, Галямину, Жданова, Митрохина… И впервые все эти "проблемные" кандидаты, наплевав на вечные разногласия, собрались вместе и вышли сказать своим избирателям: это не нас снимают с выборов, это вас лишают выбора. И сказать московской власти: допускай!

Московские власти совершают необъяснимую глупость

Это не просто выборы. Это московские выборы. Они, как и столица, имеют федеральное значение. Это выборы в столице, где не любят "Единую Россию" (впрочем, где ее любят). Именно поэтому на этих выборах закрутили всякие хитрые схемы с непартийными якобы независимыми кандидатами, которых на самом деле продвигает власть, и у них с подписями как раз все о'кей. Это выборы в столице, где довольно сильны столь презираемые главой государства либеральные настроения. Нет, это пока не революционная столица, и высокой степенью поддержки реально независимых кандидатов хвастаться пока не приходится. И самих реально независимых кандидатов тоже не так много. Но они есть, и у них есть избиратели, которые хотят иметь своё представительство хотя бы в Мосгордуме. В чём проблема допустить этих немногих до выборов? Чем рискует власть, если они не то что будут избраны, – пока речь не об этом, – а просто зарегистрированы кандидатами на выборы? Или власть считает, что если они будут зарегистрированы, то непременно будут избраны? То есть власть опасается, что реальная поддержка оппозиционных кандидатов в Москве выше, чем говорит официальная статистика (которую нам предлагает, в частности, ВЦИОМ): за оппозиционного несистемного кандидата по своему округу готовы проголосовать всего 6% избирателей.

Московские власти совершают необъяснимую глупость. Они радикализируют столицу, обостряют политические страсти и в ущерб себе перекрывают кислород там, где как раз правильно было бы оставить его хотя бы на несколько свободных вздохов без какого бы то ни было риска для самой этой власти. Обманутые кандидаты и их избиратели, хотелось бы верить, устроят московской власти веселое лето. Они будут выходить на улицу и кричать в адрес мэрии все, что они о ней думают. Москвичи могут вдруг очнуться и заинтересоваться этими выборами, вспомнив, как 6 лет назад они подбросили Алексея Навального до отметки почти в 30% на мэрских выборах. Вместо золотого правила "разделяй и властвуй" тупая позиция властей "не пускать" объединила, казалось, необъединяемых. Спасибо ей за это.

Московские выборы – тестовая площадка для всей страны. Сегодня на этих выборах пишется сценарий выборов в большой парламент в 2021 году. Еще не поздно отыграть, как правильно говорят аналитики, нормально перепроверить подписи, снять напряжение, поставить проходных и непроходных в равные условия, оставить выбор избирателям. Но для этого нужны мозги и воля. И понимание, что сегодня эти "непроходные" играют по правилам, они пытаются по-хорошему, они дают власти шанс. Или власть ответит им тем же, или завтра этого шанса у власти не будет. Не Илью Яшина с Дмитрием Гудковым и Любовью Соболь власть достала своей ложью и наглыми манипуляциями. Достали избирателей. Достали всех.

Это XXI век. Всё происходит молниеносно, даже то, что вчера казалось невозможным. Посмотрите, как молоды большинство выступающих кандидатов и те, кто пришли их поддержать. Будущее – это они. Они, конечно, убьют дракона.

Наталья Геворкян – журналист

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