Встреча независимых кандидатов с главой Мосгоризбиркома не состоялась

Объявленная ранее главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым встреча с оппозиционными кандидатами в депутаты в Мосгордуму, у которых комиссия забраковала собранные подписи, не состоялась.

Пришедшие на встречу независимые кандидаты Любовь Соболь и Иван Жданов, пройдя в здание комиссии, потребовали от Горбунова открытой публичной встречи в присутствии журналистов и в прямом эфире. В ответ Горбунов заявил, что ведёт только личный приём, а под камеры он встречаться тем более не будет.

На вопросы кандидатов, чего глава Мосгоризбиркома боится и есть ли ему что скрывать, Горбунов не ответил, закрыв дверь и выставив перед ней охрану.

После этого Соболь и Жданов покинули здание, заявив, что они выступают за открытую политику и не будут вести кулуарных переговоров с властью. Они призвали москвичей выходить каждый день в семь часов вечера на Трубную площадь и требовать регистрации независимых кандидатов.

При этом два других кандидата от оппозиции, Елена Русакова и Дмитрий Гудков, переговорили с Горбуновым лично, но оба заявили, что встреча, по сути, ничем не закончилась – глава Мосгоризбиркома посоветовал им писать официальные жалобы.

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