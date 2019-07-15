Полиция Италии изъяла у крайне правых ракету и другие виды оружия

Полиция в Италии задержала трёх человек, связанных с крайне правыми группировками и подозреваемых в причастности к незаконному обороту оружия. Обыски проведены в нескольких городах на севере Италии. Обнаружена трёхметровая ракета "воздух-воздух".

Итальянские правоохранительные органы расследуют причастность нескольких граждан Италии к боевым действиям на востоке Украины. Один из задержанных, Фабио дель Берджолио, в прошлом якобы безуспешно баллотировался в итальянский Сенат от неофашистской партии. Полицейские нашли в доме Берджолио около 40 единиц стрелкового оружия и значки с нацисткой символикой. Проверенных сведений об участии Берджолио или других задержанных к конфликтку в Донбассе нет.

Ракета "воздух-воздух" была найдена в ангаре небольшого аэропорта в Ломбардии. Полиция предполагает, что ранее ракета могла находиться в арсенале армии Катара.

Об избрании подозреваемым меры пресечения пока не сообщается.