Полиция Италии изъяла у крайне правых ракету и другие виды оружия

Полиция в Италии задержала трёх человек, связанных с крайне правыми группировками и подозреваемых в причастности к незаконному обороту оружия. Обыски проведены в нескольких городах на севере Италии. Обнаружена трёхметровая ракета "воздух-воздух".
Итальянские правоохранительные органы расследуют причастность нескольких граждан Италии к боевым действиям на востоке Украины. Один из задержанных, Фабио дель Берджолио, в прошлом якобы безуспешно баллотировался в итальянский Сенат от неофашистской партии. Полицейские нашли в доме Берджолио около 40 единиц стрелкового оружия и значки с нацисткой символикой. Проверенных сведений об участии Берджолио или других задержанных к конфликтку в Донбассе нет.
Ракета "воздух-воздух" была найдена в ангаре небольшого аэропорта в Ломбардии. Полиция предполагает, что ранее ракета могла находиться в арсенале армии Катара.
Об избрании подозреваемым меры пресечения пока не сообщается.
- 10 июля издание Buzfeed сообщило о переговорах крайне правой итальянской партии Лига Севера о получении финансирования со стороны Кремля. В партии отрицают, что её деятельность поддерживается за счёт российских денег.
- В пятницу суд в Италии приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы. Его признали виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова в Донбассе в 2014 году. Маркиву были предъявлены обвинения в убийстве группой лиц по предварительному сговору. По версии стороны обвинения, убийство Роккелли было умышленным. Адвокаты Маркива утверждают, что журналист находился в зоне боевых действий без опознавательных знаков и попал под перекрёстный огонь.
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