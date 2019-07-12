В Италии приговорили к 24 годам тюрьмы украинского нацгвардейца

Суд в Италии приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам тюрьма. Его признали виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает издание La Repubblica.

У Маркива имеется гражданство Италии и Украины. Он был задержан в аэропорту Болоньи в июне 2017 года. Ему были предъявлены обвинения в убийстве группой лиц по предварительному сговору. По версии стороны обвинения, убийство Роккелли было умышленным. Адвокаты Маркива утверждают, что журналист находился в зоне боевых действий без опознавательных знаков и попал под перекрёстный огонь. Показания против нацгвардейца дал французский журналист Уильям Рогелон, который вместе с Роккелли и Мироновым попал под обстрел и был ранен, однако ему удалось выжить.

В мае 2014 года под Славянском в результате миномётного обстрела погибли итальянский фотограф Андреа Роккелли и сопровождавший его российский правозащитник Андрей Миронов. Они стали первыми среди журналистов жертвами конфликта на востоке Украины.