Buzzfeed: правящая партия Италии пыталась получить $65 млн у Кремля

Политики крайне правой партии "Лига Севера" вице-премьера Италии Маттео Сальвини вели переговоры о финансировании с представителями Кремля. Об сообщает издание Buzzfeed, в распоряжении которого находится аудиозапись встречи итальянцев с россиянами в Москве. Переговоры якобы касались поставок нефти со скидкой, благодаря которой партия получила бы около 65 миллионов долларов.

По данным издания, во время визита вице-премьера Сальвини в Москве в октябре 2018 года, вместе с ним приехал его помощник Джанлука Савойни, который организовал встречу с неназванными высокопоставленными чиновниками Кремля. На ужин в московском отеле "Метрополь" также пришли еще двое соратников Савойни по "Лиге Севера".

Записи разговоров указывают, что итальянцы пытались договориться о поставках российской нефти в течение одного года стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. 4 процента от общей стоимости контракта якобы должна была получить непосредственно "Лига Севера", при посредничестве российского филиала итальянского банка Intesa. По словам Савойни, в этом банке в Москве у партии был "человек по фамилии [Андреа] Машети". Итальянец был в прошлом членом "Лиги Севера".

Всего, по подсчётам издания, партия вице-премьера Сальвини рассчитывала получить около 65 миллионов долларов при помощи этих операций. Во время разговора итальянцы несколько раз подчёркивали, что поставки нужно реализовать как можно быстрее из-за "предстоящих выборов". Очевидно, речь идёт о выборах в Европарламент, которые прошли в конце мая этого года.

Контракты о поставках должны были заключить компании "Роснефть" и "Лукойл", с одной стороны, и итальянская государственная нефтяная компания Eni, с другой. Представители последней заявили изданию Buzfeed, что госкомпания не причастна к финансированию политических партий, а сами поставки никогда не имели места.

Buzfeed утверждает, что об операциях знали вышестоящие чиновники, как с российской, так и с итальянской стороны. Беседа, к аудиозаписи которой получили доступ журналисты, якобы прошла на следующий день после встречи Сальвини с вице-премьер министром России Дмитрием Козаком. На эту встречу как о сигнале одобрения сотрудничества во время разговора якобы указывали российские партнёры итальянских крайне правых политиков. Козак при этом отрицает, что такие переговоры имело место. Сальвини информацию о встрече не опроверг.

Партия "Лига Севера" поддерживает в Италии пророссийские взгляды, а сам Сальвини ранее заявлял, что санкции Евросоюза в отношении России "бессмысленны по экономическим, социальным и культурным причинам". Записи разговоров членов партии в Москве в "Лиге Севера" отказались комментировать.