В Москве задержаны офицеры ФСБ за мошенничество

В Москве задержаны два офицера управления ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. Их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel, сообщает РБК со ссылкой на источники. Задержание и арест произошли ещё в апреле, но до сих пор об этом не сообщалось.

В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда подтвердили факт ареста сотрудников ФСБ и назвали их имена – это Сергей Богданов и Сергей Иванов. Богданов заключён под стражу, Иванов – находится под домашним арестом, уточняет РБК.

Согласно материалам дела, Богданов и Иванов требовали выплаты пяти миллионов рублей в месяц от владельцев компании "Москоу Холидэй", которая управляет гостиницей Moscow Holiday Hotel. За это задержанные "предлагали услуги по решению конфликтной ситуации между представителями компании и собственником здания, в котором расположен отель", рассказал один из собеседников РБК.

В начале июля 2019 года стало известно об аресте семерых сотрудников ФСБ по подозрению в участии в организованном преступном сообществе, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Ещё восемь человек находятся в розыске.