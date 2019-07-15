В ЕСПЧ призвали изменить закон о домашнем насилии в России

Представляющий Россию в Европейском суде по правам человека судья Дмитрий Дедов заявил, что необходимо изменить российское законодательство в сфере защиты от домашнего насилия. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

По мнению Дедова, на это указывает случай россиянки Валерии Володиной, которой 9 июля этого года ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро компенсации за бездействие полиции и преследование со стороны бывшего сожителя.

При рассмотрении этого дела Европейский суд по правам человека прямо не потребовал от России изменения законодательства, но по словам Дедова, "правительство само может догадаться об этом". Постановление о присуждении компенсации Володиной указывает, что в России фактически не существует механизмов для защиты жертв домашнего насилия, утверждает судья.