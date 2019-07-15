В ЕСПЧ призвали изменить закон о домашнем насилии в России

Представляющий Россию в Европейском суде по правам человека судья Дмитрий Дедов заявил, что необходимо изменить российское законодательство в сфере защиты от домашнего насилия. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
По мнению Дедова, на это указывает случай россиянки Валерии Володиной, которой 9 июля этого года ЕСПЧ присудил 25 тысяч евро компенсации за бездействие полиции и преследование со стороны бывшего сожителя.
При рассмотрении этого дела Европейский суд по правам человека прямо не потребовал от России изменения законодательства, но по словам Дедова, "правительство само может догадаться об этом". Постановление о присуждении компенсации Володиной указывает, что в России фактически не существует механизмов для защиты жертв домашнего насилия, утверждает судья.
- Жительница Ульяновска Валерия Володина подала иск в ЕСПЧ в июне 2017 года. Она рассказала, что её бывший сожитель неоднократно её избивал, угрожал убийством и даже похищал. Несмотря на поданные заявления в полицию, уголовное дело возбуждать отказывались из-за "отсутствия состава преступления", говорится в иске. В начале 2018 года в отношении мужчины все-таки возбудили дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни после того, как он опубликовал интимные фотографии заявительницы. Однако в итоге "расследование не дало никаких результатов". Володина из опасений за свою безопасность сменила имя и покинула страну.
- По данным Росстата, в 2016 году от домашнего насилия в России пострадали 16 миллионов женщин, причем в 40 процентах случаев преступления совершались внутри семьи.
- С 2017 года в России действует закон о декриминализации побоев. Насилие в отношении близких родственников из разряда уголовного преступления переведено в административное правонарушение. По данным правозащитников, после принятия закона количество жалоб на домашние побои увеличилось.
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