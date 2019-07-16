МВД сообщило об увольнении четырех полицейских из-за дела Голунова

Четыре сотрудника управления МВД по Западному округу Москвы уволены в связи с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД. Их имена и должности не называются.

Такое решение было принято после служебной проверки.

По данным издания Baza, поводом для увольнения стало то, что полицейские не позволили Голунову сразу после задержания связаться с родственниками и с адвокатом. Baza также утверждает, что уволенные полицейские намерены судиться с МВД.

В связи с "делом Голунова" ранее были отправлены в отставку два генерала полиции, в том числе начальник УВД по Западному округу Москвы. Его заместитель подал в отставку.

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров был отстранён от должности. Именно его подчинённые - оперуполномоченные УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Акбар Сергалиев, Денис Коновалов и Дмитрий Кожанов задерживали журналиста "Медузы" Ивана Голунова 6 июня.

Утверждалось, что у него в рюкзаке и в его квартире нашли наркотики. После массовой общественной кампании в его защиту Голунов 11 июня был освобождён, а обвинения с него сняты. Сам журналист утверждает, что наркотики ему подбросили, и подозревает в причастности к этому людей, которым посвящены его журналистские расследования – в частности, о похоронном бизнесе Москвы.

Глава МВД России Владимир Колокольцев после закрытия дела пообещал, что все полицейские, участвовавшие в задержании Голунова, будут отстранены от работы на время проведения проверки.

Нарушения сотрудников полиции в деле Голунова расследует Следственный комитет.