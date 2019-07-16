СМИ: Венесуэла продала золото на еще 40 миллионов долларов

Власти Венесуэлы продали очередную партию резервов золота страны, в этот раз на сумму 40 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. Всего с начала апреля режим Николаса Мадуро якобы смог продать около 24 тонн ценного металла.

О покупателях новой партии не сообщается, но Bloomberg предполагает, что ими могли быть Турция или Объединённые арабские эмираты. По данным издания, общая стоимость запасов золота Венесуэлы сейчас снизилась до около 8 миллиардов долларов, что является самым низким показателем для страны за последние тридцать лет.

Центральный банк Венесуэлы и другие представители представители властей страны отказались комментировать эту информацию.

Осенью прошлого года США ввели санкции, которые должны были ограничить возможности Венесуэлы для продажи золота. При этом страна продолжает продавать его на международном рынке.