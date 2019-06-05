СМИ: Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, которые принадлежали правительству Венесуэлы президента Николаса Мадуро. Об этом сообщают источники издания Bloomberg.

Золото находилось в распоряжении Deutsche Bank в качестве обеспечения по кредиту, предоставленного Венесуэле. Сумма займа – 750 миллионов долларов. Срок погашения истекал в 2021 году, но банк решил досрочно реализовать по нему обязательства. Решение было принято после того, как венесуэльское правительство пропустило несколько платежей по процентам, сообщили источники Bloomberg.

После этого сторонники спикера парламента Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо предложили банку выплатить им часть средств по кредиту. Адвокаты Гуайдо считают, что банку надо вернуть около 120 миллионов – из-за изменений в цене на золото с момента заключения договора. При этом в оппозиции настаивают на том, что средства не следует возвращать структурами президента Мадуро, поскольку его власть, по их мнению, нелегитимна.

В Deutsche Bank пока не прокомментировали информацию о конфискации золота. От комментариев также отказались представители режима Николаса Мадуро.