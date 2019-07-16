Вице-канцлер Австрии одобрил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США

Вице-канцлер Австрии Клеменс Яблонер одобрил экстрадицию в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции страны.

По данным издания, решение было принято после консультаций с Министерством иностранных дел Австрии, с учётом интересов и международных обязательств страны.

При этом сообщается, что Фирташ пока не выслан в Соединённые штаты. Решение об отсрочке экстрадиции связано с ходатайством адвокатов бизнесмена, которые попросили Земельный суд Вены повторно рассмотреть его дело. Решение о высылке не будет исполнено, пока суд не отклонит иск зашиты, пишет Deutsche Welle.

25 июня Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США. Австрийские власти задержали бизнесмена еще в 2014 году по запросу Соединённых штатов. Там его обвиняют в подкупе индийских чиновников. По версии следствия, предприниматель таким образом планировал получить лицензии на добычу титаносодержащего сырья.

Защита олигарха настаивает, что США не обладают юрисдикцией в отношении преступлений в Индии. Однако в июне федеральная судья в Чикаго отказалась отменить обвинения против Фирташа, так как поставки титана могли задевать интересы базирующейся в городе компании Boeing.

По данным агентства Bloomberg, в 2008 году Дмитрий Фирташ инвестировал в бизнес Пола Манафорта, которого осудили в марте в том числе за незаконное лоббирование интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Бизнесмена называют одним из ключевых финансистов президентской кампании Януковича, с ним он поддерживал близкие контакты вплоть до его бегства в Россию. На Украине против Фирташа выдвинуты обвинения в нанесении убытков государству в размере 5,742 миллиарда гривен ($217 млн), в Испании его подозревают в отмывании денег.