CNN: у Ассанжа в посольстве Эквадора был "командный центр"

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в ходе серии подозрительных встреч в посольстве Эквадора в Лондоне получал материалы, среди которых могли находиться похищенные хакерами документы, связанные с выборами 2016 года в США. К такому выводу пришли журналисты американской телекомпании CNN. Документы подкрепляют предположение, высказанное спецпрокуром Робертом Мюллером в докладе по итогам расследования российского вмешательства в выборы: представители других стран могли приносить Ассанжу в посольство похищенные файлы, сообщается в специальном репортаже CNN.

В материалах также описывается, как Ассанж превратил посольство в "командный центр" и организовал серию разрушительных разоблачений, оказавших сильное влияние на предвыборную кампанию 2016 года, отмечает "Голос Америки".

Во время пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж встречался с российскими гражданами и ведущими хакерами. Их встречи иногда длились по несколько часов. Основатель WikiLeaks также получил – всего за несколько недель до пуступления к нему файлов от российских агентов – мощное компьютерное и сетевое оборудование для передачи данных. Об этом говорится в отчетах о слежке, составленных для эквадорского правительства частной испанской компанией UC Global. В них подробно рассказывается о передвижениях Ассанжа и его жизни в посольстве.

Сам Ассанж всегда отрицал, что работает на Кремль, и настаивал, что источником утечек было "не российское правительство и вообще не государство". Он также говорил, что опубликовал бы компрометирующие материалы и о Дональде Трампе, если бы получил их.

Ранее в этом году США объявили о выдвижении уголовных обвинений против Ассанжа в связи с его ролью в публикации секретных дипломатических переписок и материалов Пентагона, которые были получены WikiLeaks от подрядчика Армии США Челси Мэннинг. В апреле британская полиция выдворила Ассанжа из посольства, и сейчас он отбывает год тюремного заключения в Великобритании за нарушение условий освобождения под залог, параллельно противостоя попыткам экстрадиции в США.

Представители WikiLeaks на просьбу прокомментировать сообщения CNN не отреагировали. Адвокаты Ассанжа от комментариев отказались.