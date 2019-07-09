СМИ: за Ассанжем следили в посольстве Эквадора в Лондоне

За Джулианом Ассанжем велась слежка во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. Записи его встреч с гостями проводила испанская охранная компания, нанятая эквадорскими властями. Об этом сообщает испанская газета "Эль Паис" со ссылкой на аудио- и видеозаписи, которые имеются в распоряжении редакции.
По данным издания, слежка началась еще в 2012 году. Компания UC Global "наблюдала за всеми движениями активиста, записывала его разговоры" и делала отчёты о настроении австралийца. Эту информацию якобы направлялись эквадорским чиновникам, а также живущему в Испании собственнику охранной фирмы.
Из текстов отчётов также следует, что Ассанж использовал устройство для изменения голоса, чтобы воспрепятствовать сборке данных. Во избежание слежки основатель Wikileaks также иногда проводил встречи в женской уборной посольства, о чём также сообщается в отчётах охранной фирмы.
По данным "Эль Паис", правительство избранного в 2017 году президента Эквадора Ленина Морено отменило контракты с испанской компанией, передав задачу охраны посольства в Лондоне эквадорской фирме. При этом, если запись аудио тогда прекратились, видеозапись происходящего в посольстве продолжилась.
В компании UC Global отказались комментировать информацию о слежке за Ассанжем, заявив, что это конфиденциальные сведения, которые находится в ведении властей Эквадора.
- С июня 2012 года Джулиан Ассанж скрывался от правосудия США и Швеции (где его подозревают в изнасиловании) на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го Эквадор лишил его дипломатического убежища. Британская полиция задержала Ассанжа. Вскоре суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Австралиец до сих пор находится под арестом. Слушания по делу о его экстрадиции в США пройдут в феврале 2020 году. В Соединённых штатах ему предъявлены 17 обвинений, связанных в том числе с публикацией секретных материалов о войне в Ираке и Афганистане.
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