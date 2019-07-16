Голландский суд отложил решение по "скифскому золоту" из Крыма

Суд в Амстердаме отложил вынесение решения по "делу о скифском золоте". Судьи потребовали дополнительную информацию о правах собственности Украины и музеев аннексированного Крыма. Музейные экспонаты пока останутся в Нидерландах.

У сторон есть два месяца для предоставления информации, после этого рассмотрение продолжится. Окончательное решение может быть вынесено через шесть-девять месяцев.

В 2014 году четыре крымских музея приняли участие в выставочном проекте в Амстердаме. В Голландию были вывезены более двух тысяч артефактов. После аннексии Крыма в 2014 году местные музеи добивались возвращения коллекции. Киев настаивает вернуть золото Украине, называя его "национальным достоянием".

В 2016 году окружной суд Амстердама принял сторону Киева, но Россия подала апелляцию.