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Голландский суд отложил решение по "скифскому золоту" из Крыма

Посетитель на выставке скифского золота в Амстердаме, Голландия. 21 августа 2014

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Суд в Амстердаме отложил вынесение решения по "делу о скифском золоте". Судьи потребовали дополнительную информацию о правах собственности Украины и музеев аннексированного Крыма. Музейные экспонаты пока останутся в Нидерландах.

У сторон есть два месяца для предоставления информации, после этого рассмотрение продолжится. Окончательное решение может быть вынесено через шесть-девять месяцев.

В 2014 году четыре крымских музея приняли участие в выставочном проекте в Амстердаме. В Голландию были вывезены более двух тысяч артефактов. После аннексии Крыма в 2014 году местные музеи добивались возвращения коллекции. Киев настаивает вернуть золото Украине, называя его "национальным достоянием".

/**/ /**/ /**/ Экспонат выставки "Крым. Золото и тайны Черного моря". 21 августа 2014 года, Амстердам
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Украинское "золото Крыма"

В 2016 году окружной суд Амстердама принял сторону Киева, но Россия подала апелляцию.

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