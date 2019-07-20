Верность или зависимость? Эфир в 19:32

Покровительствует ли православие мужьям-драчунам? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят священник Федор Людоговский и психолог Наталья Скуратовская. Эфир в 19:32.
Покровительствует ли православие мужьям-драчунам?
Покровительствует ли православие мужьям-драчунам? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят священник Федор Людоговский и психолог Наталья Скуратовская. Эфир в 19:32.
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