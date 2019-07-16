Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Лицом к событию

Улица хочет заставить Кремль отступить

Московский протесты рядом с Мосгоризбиркомом

Смотреть комментарии

В Москве продолжаются протесты против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

В Москве подчеркнуто выбросили из предвыборной кампании кандидатов, известных своими оппозиционными взглядами. Те не смирились. Чем закончится противостояние? В студии политолог Дмитрий Орешкин, и политики Яков Якубович и Максим Круглов. Ждем также прямых включений с Трубной площади, где продолжаются протестные акции. Ведущая Елена Рыковцева.

Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12, начиная с 19.05. Верите ли вы, что уличные акции смогут заставить власть зарегистрировать оппозицию на выборах?

Можно ли добиться регистрации кандидатов протестными акциями?
Embed
Можно ли добиться регистрации кандидатов протестными акциями?

No media source currently available

0:00 0:01:36 0:00
Опрос на улицах Москвы

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG