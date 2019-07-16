Улица хочет заставить Кремль отступить

В Москве подчеркнуто выбросили из предвыборной кампании кандидатов, известных своими оппозиционными взглядами. Те не смирились. Чем закончится противостояние? В студии политолог Дмитрий Орешкин, и политики Яков Якубович и Максим Круглов. Ждем также прямых включений с Трубной площади, где продолжаются протестные акции. Ведущая Елена Рыковцева.

Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12, начиная с 19.05. Верите ли вы, что уличные акции смогут заставить власть зарегистрировать оппозицию на выборах?