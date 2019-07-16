Налоговое агентство Болгарии мог взломать российский хакер

Серверы Налогового агентства Болгарии, которые подверглись в июне массовой атаке хакеров, мог взломать гражданин России. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на электронное письмо, которое поступило в редакции нескольких изданий.

Сообщение отправлено из электронной почты с российским доменным адресом. Его автор утверждает, что является гражданином России, отправившим накануне в те же редакции фискальные данные нескольких миллионов болгарских налогоплательщиков.

По его словам, данные впервые были взломаны "еще одиннадцать лет назад", а очередная утечка произошла в 2012 году, но службы безопасности Болгарии её якобы не заметили.

Ранее глава МВД Болгарии Младен Маринов подтвердил, что опубликованные хакером сведения совпадают с теми, которые находятся в базе данных государственной службы. При этом министр заявил, что атаке подверглись всего 3 процента данных. Маринов также предположил, что причиной взлома серверов могло стать решение Болгарии приобрести у США истребители модели F-16, о чём власти сообщили в начале июля.

Премьер-министр страны Бойко Борисов объявил, что Совет безопасности Болгарии соберётся на экстренном заседании для обсуждения взлома базы данных. Также рассматривается вопрос об обращении к агентству по кибербезопасности Евросоюза с просьбой помочь в расследовании атаки.

При этом власти настаивают, что данные, к которым получили доступ хакеры – не конфиденциальны и не угрожают финансовой стабильности страны.