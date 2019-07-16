Налоговое агентство Болгарии мог взломать российский хакер

Серверы Налогового агентства Болгарии, которые подверглись в июне массовой атаке хакеров, мог взломать гражданин России. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на электронное письмо, которое поступило в редакции нескольких изданий.
Сообщение отправлено из электронной почты с российским доменным адресом. Его автор утверждает, что является гражданином России, отправившим накануне в те же редакции фискальные данные нескольких миллионов болгарских налогоплательщиков.
По его словам, данные впервые были взломаны "еще одиннадцать лет назад", а очередная утечка произошла в 2012 году, но службы безопасности Болгарии её якобы не заметили.
Ранее глава МВД Болгарии Младен Маринов подтвердил, что опубликованные хакером сведения совпадают с теми, которые находятся в базе данных государственной службы. При этом министр заявил, что атаке подверглись всего 3 процента данных. Маринов также предположил, что причиной взлома серверов могло стать решение Болгарии приобрести у США истребители модели F-16, о чём власти сообщили в начале июля.
Премьер-министр страны Бойко Борисов объявил, что Совет безопасности Болгарии соберётся на экстренном заседании для обсуждения взлома базы данных. Также рассматривается вопрос об обращении к агентству по кибербезопасности Евросоюза с просьбой помочь в расследовании атаки.
При этом власти настаивают, что данные, к которым получили доступ хакеры – не конфиденциальны и не угрожают финансовой стабильности страны.
- 10 июля кабинет министров Болгарии одобрил изменения в бюджете страны, благодаря которым появились средства для приобретения восьми американских истребителей модели F-16. Общая стоимость заказа по данным портала DefenseNews – около 1,3 миллиардов долларов. У воздушных сил армии Болгарии сейчас имеется около 30 штук до сих пор дееспособных истребителей советского производства. При этом этот парк летательных аппаратов считается одним из самых устаревших в Европе.
- По данным Еврококомисии и Всемирного банка, Болгария остаётся самой бедной страной Евросоюза, как по уровню ВВП в пересчёте на душу населения, так и по другим экономическим показателям.
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