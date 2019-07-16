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Министр обороны Германии возглавит Еврокомиссию

Урсула фон дер Ляйен

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен избрана главой высшего органа исполнительной власти в Евросоюзе – Европейской комиссии. Об этом сообщает издание Politico. Она займёт должность c первого ноября, сменив люксембуржца Жан-Клода Юнкера.

Политик станет первой женщиной, возглавляющей этот орган. Ранее в своей карьере она уже стала первой женщиной, возглавляющей министерство обороны Германии, этот пост она покинет 17 июля.

За назначение фон дер Ляйен проголосовали 383 депутата, против – 327. Кандидатура чиновника стала результатом долгих переговоров на саммите Евросоюза в Брюсселе и дебатов в Европарламенте.

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