Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании закона о декоммунизации соответствующим конституции. В нём указывается, что коммунистический и нацисткий режимы были одинаково преступными, репрессивными и антигуманными.
"По своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики — тождественными", —говорится в решении суда.
В документе отмечается, что осуждение украинским законом нацистского коммунистического режимом и установления запрета на использование их символики обусловлены легитимной целью — не допустить возврата к тоталитарному прошлому.
- В апреле 2015 года на Украине был принят закон о декоммунизации. Кроме запрета на использование советской символики документ также содержал предписание о демонтаже памятников коммунистическим деятелям и переименовании названных в их честь населенных пунктов и улиц. В городах страны, в частности, были снесены около двух тысяч памятников Ленину.
- В декабре того же года в стране была запрещена Коммунистическая партия, имевшая свою фракцию в Раде до событий Евромайдана.
- В мае 2017 года закон о декоммунизации был обжалован депутатами Рады в Конституционном суде. Его решение является окончательным.