Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании закона о декоммунизации соответствующим конституции. В нём указывается, что коммунистический и нацисткий режимы были одинаково преступными, репрессивными и антигуманными.

"По своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики — тождественными", —говорится в решении суда.

В документе отмечается, что осуждение украинским законом нацистского коммунистического режимом и установления запрета на использование их символики обусловлены легитимной целью — не допустить возврата к тоталитарному прошлому.