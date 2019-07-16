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Конституционный суд Украины уравнял коммунистический и нацистский режимы

Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании закона о декоммунизации соответствующим конституции. В нём указывается, что коммунистический и нацисткий режимы были одинаково преступными, репрессивными и антигуманными.

"По своей преступной сущности коммунистический режим и нацистский режим были одинаковыми, а методы осуществления ими государственной репрессивной политики — тождественными", —говорится в решении суда.

В документе отмечается, что осуждение украинским законом нацистского коммунистического режимом и установления запрета на использование их символики обусловлены легитимной целью — не допустить возврата к тоталитарному прошлому.

  • В апреле 2015 года на Украине был принят закон о декоммунизации. Кроме запрета на использование советской символики документ также содержал предписание о демонтаже памятников коммунистическим деятелям и переименовании названных в их честь населенных пунктов и улиц. В городах страны, в частности, были снесены около двух тысяч памятников Ленину.
  • В декабре того же года в стране была запрещена Коммунистическая партия, имевшая свою фракцию в Раде до событий Евромайдана.
  • В мае 2017 года закон о декоммунизации был обжалован депутатами Рады в Конституционном суде. Его решение является окончательным.

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