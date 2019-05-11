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Дороги к свободе

Люди и памятники. Эфир в 17:05

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Две страны - две памяти

Как меняются подходы к исторической памяти в России и Украине? Виталий Портников беседует с историками Александром Зинченко и Никитой Соколовым. Эфир в 17:05.

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