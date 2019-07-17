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Председатель Госдумы вновь предложил изменить текст Конституции

Владимир Путин и Вячеслав Володин

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин вновь предложил изменить текст российский Конституции, дав больше полномочий парламенту. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Кремле рассматривают возможность расширить законодательную власть в России, чтобы сохранить контроль над государством за Владимиром Путиным после окончания его президентского срока.

Статья с идеями Володина опубликована в среду в Парламентской газете. Политик снова предложил, чтобы Государственная дума участвовала в формировании российского правительства. В апреле он уже выступал с такой идеей, отмечая, что у депутатов нет реальных полномочий влиять на утверждение состава кабинета министров. Володин и раньше говорил о необходимости внести изменения в конституцию. В декабре он предложил проверить, насколько положения основного закона "не утратили своей сущности". Конкретных предложений он тогда не озвучивал.

В июле агентство Bloomberg рассказывало, что в Кремле рассматривают возможность расширить полномочия Государственной думы, чтобы сохранить власть Владимира Путина после того как у него закончится президентский срок в 2024 году. Согласно ставшему известным изданию плану, Путин вновь займёт место премьер-министра, полномочия президента могут быть сильно урезаны, а Госдума увеличит число депутатов, избираемых не по партийным спискам. В публикации не утверждалось, что по новому плану премьер-министр должен будет назначаться Государственной думой, но это следует из логики плана, отмечает издание The Bell.

  • Вячеслав Володин возглавил Госдуму после выборов 2016 года. Ряд комментаторов при этом утверждали, что позиция председателя палаты стала для него своего рода понижением по сравнению с должностью заместителя главы Администрации президента, ответственного за внутреннюю политику.
  • Закон запрещает Владимиру Путину в третий раз подряд (и в пятый всего) избираться на пост президента в 2024 году. Комментаторы и эксперты отмечают, что в Кремле обсуждают возможности сохранить власть политика без нарушения этого правила.

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