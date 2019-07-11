Устали от "царя горы"?

Владимир Путин 10 июля провел совещание с министрами, где заявил: "Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста, это продолжается 13 кварталов подряд... ВВП прибавил 0,6%, промышленное производство увеличилось на 2,4%". Предварительные прогнозы, связанные с вынужденной мерой поднятия НДС, все-таки оправдываются, и после небольшого подъема началось снижение инфляции.... Безработица "находится на рекордно низком уровне - 4,5%".

Президент РФ считает необходимым "необходимо поддержать общую макроэкономическую стабильность, сохранить устойчивость государственных финансов, вернуть инфляцию к целевым значениям в 4%, обеспечить дальнейшее снижение безработицы", "оперативно реализовывать меры национального проекта по повышению производительности труда, это определяющий фактор роста заработных плат и доходов граждан". Как обычно Путин поучает:"необходимо создать новые стимулы для развития малого и среднего бизнеса, улучшать деловой и инвестиционный климат..., особое внимание следует уделить финансовой поддержке деловых инициатив".

Гости студии доктор экономических наук Михаил Дмитриев, который теперь еще и проводит со своими коллегами социологические исследования,и политолог Кирилл Рогов, который в фонде "Либеральная миссия" подготовил доклад, с ярким названием "Царь горы. Недемократический трансфер власти на постсоветском пространстве".

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" - 11 июля в 19:05