Полицейские угрожали активисту "Другой России" расстрелом

В Тольятти полицейские задержали сторонника незарегистрированной партии "Другая Россия" Ивана Ибрагимова. 16 июля он раздавал листовки объединения недалеко от проведения митинга партии КПРФ. Об этом сам Ибрагимов сообщил "ОВД-Инфо".

Представительница КПРФ решила, что Ибрагимов пытается устроить провокацию и показала его листовки полицейским. Активиста задержали для составления протокола по статье о нарушении правил публичных мероприятий.

Для проверки листовок на экстремизм полицейские вызвали сотрудника ФСБ. Он, по словам сторонника "Другой России", "вёл себя уважительно" и настаивал на его невиновности. Полицейские, напротив, угрожали уголовной статьёй и говорили, что "расстреляют на заднем дворе", потому что "37-й год ещё не закончился".

Протокол о правонарушении сотрудники полиции так и не составили, уточнив, что его оформит участковый.