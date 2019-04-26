Суд в Москве запретил активистке незарегистрированной партии "Другая Россия" Ольге Шалиной участвовать в массовых мероприятиях до 2021 года. Её также обязали дважды в месяц отмечаться в отделении полиции по месту жительства. Об этом пишет телеграм-канал партии "Прямое действие".

Назначить административный надзор активистке требовало МВД. Полиция просила запретить ей участвовать в массовых мероприятиях, выезжать из Москвы и выходить из дома с 23:00 до 6:00 по любому поводу, не связанному с работой или учёбой. В ведомстве объясняли требование тем, что у активистки есть непогашенная судимость и она дважды за год совершала административные правонарушения.

В октябре 2018 года Шалина порезала вены на выставке полицейской техники "Интерполитех", после чего залезла на выставленный автозак и раскидала листовки с критикой ФСИН. Она объясняла акцию желанием привлечь внимание к проблеме нарушения прав заключённых и насилия в колониях и тюрьмах.

Против активистки возбудили уголовное дело о хулиганстве, но прокуратура отменила это решение. После этого Шалину арестовали на пять суток.