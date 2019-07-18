Хорошо ли мы живем?

Стали ли люди новым ресурсом Кремля? Почему не растут доходы? Кому выгодны нацпроекты? Как взаимодействуют регионы и Центр, Москва и Россия? Сколько дают Чечне и Крыму?

Гость программы "Лицом к событию" Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого института социальной политики, доктор географических наук, профессор кафедры экономической и социальной географии России Московского государственного университета.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 18 июля в 19:05