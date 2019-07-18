Сопредседатель движения "Голос" сообщил о взломе соцсетей

Сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Андрей Бузин сообщил о взломе аккаунтов в социальных сетях.

По его словам, неизвестный зашёл в учётную запись в Фейсбуке и запросил создать файл с копией информации из соцсети. Файл, в котором содержатся все диалоги, публикации и личные данные пользователя, впоследствии можно скачать. Бузин также упомянул о попытке взлома его Телеграм-аккаунта с использованием польских IP-адресов.

Ранее о попытке взлома соцсетей сообщала независимый кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь.

Илью Яшина, Любовь Соболь и ряд других оппозиционеров не допустили к выборам в Мосгордуму. По словам оппозиционных кандидатов, члены избирательных комиссий специально бракуют поставленные в поддержку независимых политиков подписи. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявлял, что "комиссия настроена ко всем кандидатам доброжелательно", и ошибки при заполнении документов могут быть связаны с тем, что "сбор подписей проводился недобросовестно".

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября 2019 года.