Российский МИД связал невыдачу виз учителям англо-американской школы в Москве, где обучаются дети дипломатов и предпринимателей из 60 стран, с дипломатическим конфликтом с Вашингтоном. Учителя будут быстро получать визы в Россию, когда сотрудники российских дипломатических миссий будут быстро получать визы в США, — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Об отказе пускать в страну тридцать преподавателей школы сообщила в среду газета The New York Times. Это решение затрагивает более 1100 учеников и членов их семей, отметил в комментарии для Радио Свобода посол США в Москве Джон Хантсман.

В 2017 году российские власти объявили о сокращении числа сотрудников американской дипломатической миссии в России 28 июля. Решение привело, в частности, к проблемам с выдачей американских виз российским гражданам в Москве и аналогичным шагам со стороны США. О том, что закрытие школы в Москве может стать одним из шагов Москвы в дипломатическом конфликте, говорил телеканалу CNN высокопоставленный американский представитель.

Посол Хантсман назвал решение российских властей “досадным” и попросил не использовать детей в качестве пешек в политической игре. В заявлении МИД утверждается, что среди российской дипломатических сотрудников, ожидающих американской визы, тоже есть учителя — российской школы при постоянном представительстве России в Нью-Йорке.