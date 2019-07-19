Героиню статьи издания "Батенька" о наркотиках отпустили из СИЗО

Героиню статьи издания "Батенька, да вы трансформер" Анну Глазову, обвиняемую в незаконном обороте наркотиков, отпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде. Об этом она сообщила "МБХ медиа", не уточнив подробностей.

Ранее прокуратура вернула полицейским на дополнительное следствие уголовное дело Глазовой, а Мосгорсуд отклонил апелляцию адвоката на продление ее ареста.

Глазову задержали в рамках дела о незаконном обороте наркотиков в конце января. СМИ сообщали, что полицейские нашли у девушки прозрачную банку с веществом серого цвета. В МВД заявляли, что это героин.

В конце февраля Кузьминский районный суд арестовал Анну Глазову. Она находилась в федеральном розыске по подозрению в хранении наркотиков. При этом, по словам адвоката, дело в отношении девушки было возбуждено еще в январе 2018 года, а с ноября она находилась под подпиской о невыезде. В розыске же она оказалась из-за нарушения условий подписки о невыезде.ВСИЗО Глазова пыталась покончить с собой из-за "ломки". После этого, в начале марта, её положили в больницу, а в апреле — вернули под стражу.

Глазова была героиней материала "Батеньки" про употребление наркотиков. Она рассказывала, как пытается поддерживать свой уровень жизни на социализированном уровне. "Мне важно сказать, что не все наркоманы – конченые люди", – говорила она в материале.

Публикация текста вызвала резкие дискуссии в российском сегменте интернета, часть читателей, в том числе журналисты и медиаменеджеры, предположили, что статья может романтизировать употребление наркотиков. Полиция нашла в тексте пропаганду наркотиков, Роскомнадзор потребовал от издания удалить материал.