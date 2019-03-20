"Батенька, да вы трансформер" обжаловало запрет статьи о наркотиках

Издание "Батенька, да вы трансформер" подало иск против МВД и Роскомнадзора аз-за запрета статьи о героиновой зависимости. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

В издании "Батенька, да вы трансформер" считают, что материал о героиновой зависимости не создавал положительного образа людей, употребляющих наркотики. Кроме этого, журналисты настаивают на том, что в статье о 27-летней Анне Глазовой не было информации о способах изготовления и приобретения нарокотиков.

Именно на эти причины сослался Роскомнадзор, включив статью в реестр информации, запрещенной к распространению в России. После этого в декабре прошлого года доступ к статье заблокировало МВД. Героиню материала Анну Глазову в феврале арестовал суд. Роскомнадзор также грозил целиком ограничить доступ к изданию "Батенька, да вы трансформер".

Статья Нины Амбросимовой была опубликована изданием 18 декабря. Она рассказывает про женщину, около 10 лет употребляющей героин. Герой текста рассказывает автору, как пытается поддерживать свой уровень жизни на социализированном уровне. "Мне важно сказать, что не все наркоманы – конченые люди", – говорит герой текста.​

Публикация текста вызвала резкие дискуссии в российском сегменте интернета, часть читателей, в том числе журналисты и медиаменеджеры, предположили, что статья может романтизировать употребление наркотиков.