Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала продолжение санкционной политики Евросоюза в отношении России. "Мы свидетели во многом враждебной политики со стороны Москвы", — заявила она в интервью итальянской газете La Repubblica. На это она предложила отвечать с позиции силы.

Фон дер Ляйен была избрана на пост председателя Европейской комиссии во вторник. Бывший министр обороны Германии стала первой женщиной, возглавившей высший орган исполнительной власти в Евросоюзе. Она вступит в должность первого ноября. Отвечая на вопрос о влиянии России в Европе, политик заявила, что у Евросоюза есть способы справиться с этой проблемой.

"Кремль не прощает никакой слабости, — сказала фон дер Ляйен. — с нашей позиции силы мы должны поддерживать санкции и в то же время предлагать диалог". Она отметила, что Евросоюз совершенствуется в ликвидации клеветнических кампаний со стороны России в медиа и социальных сетях. "Наша привилегия, как демократии, заключается в том, чтобы отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытой дискуссией," — добавила избранный председатель Еврокомиссии.

На посту министра обороны Германии Фон дер Ляйен уже говорила о необходимости вести диалог с Москвой с позиции силы, — напоминает РБК. "Признание или снисхождение не сделают Путина более дружественным", — говорила она в апреле прошлого года в интервью немецкому таблоиду Bild. В марте, она отмечала, что не считает больше Путина партнёром, но и не готова назвать его врагом.