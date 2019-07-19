Верховный суд Нидерландов поддержал судебное решение, частично признающее страну виновной в массовых убийствах мусульман в Сребренице. Суд при этом снизил долю ответственности государства с 30 до 10 процентов, пишет Би-би-си.

Под этой цифрой понимается вероятность избежания смертей в случае, если бы нидерландские солдаты не передали мусульманских беженцев наступающим силам боснийских сербов. В деле рассматривалась лишь гибель около 350 человек из общего числа жертв, которое оценивается в 8000 человек.

В своём решении судьи сочли, что нидерландские военные могли позволить остаться скрывшимся на территории военной базы мусульманам, что могло спасти жизни последних. При этом десятипроцентная ответственность солдат означает, что семьи погибших, скорее всего, получат всего по несколько тысяч евро компенсации, сообщает Euronews.

Ранее апелляционный суд признал за Нидерландами 30 процентов вины в случившемся. Подавшая иск организация "Матери Сребреницы" пыталась добиться признания полной ответственности Нидерландов.