Верховный суд Нидерландов поддержал судебное решение, частично признающее страну виновной в массовых убийствах мусульман в Сребренице. Суд при этом снизил долю ответственности государства с 30 до 10 процентов, пишет Би-би-си.
Под этой цифрой понимается вероятность избежания смертей в случае, если бы нидерландские солдаты не передали мусульманских беженцев наступающим силам боснийских сербов. В деле рассматривалась лишь гибель около 350 человек из общего числа жертв, которое оценивается в 8000 человек.
В своём решении судьи сочли, что нидерландские военные могли позволить остаться скрывшимся на территории военной базы мусульманам, что могло спасти жизни последних. При этом десятипроцентная ответственность солдат означает, что семьи погибших, скорее всего, получат всего по несколько тысяч евро компенсации, сообщает Euronews.
Ранее апелляционный суд признал за Нидерландами 30 процентов вины в случившемся. Подавшая иск организация "Матери Сребреницы" пыталась добиться признания полной ответственности Нидерландов.
- В июле 1995 года десятки тысяч боснийских мусульман бежали от наступления войск местных сербов под руководством Ратко Младича. Они скрылись преимущественно в селе Поточари, которое находилось под контролем нидерландских солдат, дислоцированных туда в рамках миротворческого контингента ООН.
- После обстрелов со стороны сербов и угрозы убить находящихся в плену 14 нидерландских солдат, дислоцированные в Поточари нидерландцы выдали около пяти тысяч скрывшихся на территории военной базы мусульман взамен за освобождение военнопленных.
- Женщины и дети были депортированы на территории с преимущественно мусульманским населением, мужчины в возрасте от 12 до 77 лет были убиты в Поточари и близлежащей Сребренице. Общее число жертв оценивается в цифру около восьми тысяч человек.
- Резню в Сребренице называют самым кровавым преступлением в Европе с момента окончания Второй мировой войны. Международный трибунал по бывшей Югославии признал виновным в организации преступления Ратко Младича и президента Республики Сербской Радована Караджича. За это и ряд других военных преступлений они получили пожизненное заключение.
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