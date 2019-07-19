Большие перемены на "Рустави-2". Стоит ли за ними гнев Путина?

Телекомпания "Рустави-2", которая, согласно опросам, является самой популярной и влиятельной в Грузии, отныне вновь принадлежит бизнесмену Кибару Халваши. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес соответствующий вердикт по итогам рассмотрения исков "Рустави-2" и её нынешних владельцев о нарушении грузинскими властями Европейской конвенции по правам человека – в частности, права на справедливое судопроизводство.

Халваши переоформил телеканал на свою компанию "Панорама" сразу же после судебного вердикта. Для завершения всех юридических процедур в Доме юстиции бизнесмену с двойным (грузинским и немецким) гражданством хватило несколько минут. Благодаря системной реформе службы Государственного реестра, проведённой в годы президентства Михаила Саакашвили, оформить многомиллионное состояние можно в кратчайшие сроки. По иронии судьбы эта реформа в данном случае сыграла против самого Саакашвили, его сторонников и партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

До вердикта Страсбургского суда "Рустави-2" принадлежала близким друзьям и однопартийцам экс-президента. 50% акций в компании "Сакартвело", владеющей телеканалом, были оформлены на имя бизнесмена Николоза Накопии – сына одного из лидеров ЕНД Кобы Накопии. Николоз Накопия, как и его отец, обладают российским и грузинским гражданством.

Ещё 50% делили между собой украинские бизнесмены Леван и Георгий Караманишвили. По неофициальным данным, они учились вместе с бывшим президентом Грузии в Киевском институте международных отношений. Кибар Халваши в своё время также входил в ближайшее окружение экс-президента, но в 2006 году попал в опалу, после чего, по его утверждению, власти отняли у него "Рустави-2", выплатив мизерную сумму.

В последние годы Халваши вёл упорную судебную тяжбу с тремя владельцами телеканала и выиграл все процессы в Грузии, но в марте 2017 года ЕСПЧ приостановил исполнение вердиктов грузинских судебных инстанций до окончательного решения судебной палаты в Страсбурге. Наконец 18 июля Европейский суд однозначно постановил, что никаких нарушений в ходе разбирательств в Грузии не было и "Рустави-2" должен отойти Кибару Халваши. Несмотря на бурный протест журналистского коллектива, Халваши сместил с должности генерального директора телеканала Нику Гварамию, назначив на его место своего адвоката Паату Салию.

Вопрос смены собственника не относится к компетенции ЕСПЧ

Позицию Ники Гварамии, как и ведущих журналистов телеканала, часто называли критической по отношению к нынешним властям – миллиардеру Бидзине Иванишвили и его партии "Грузинская мечта" (ГМ). Сейчас главный вопрос, касающийся "Рустави-2": обеспечит ли Кибар Халваши преемственность редакционной политики, или же оппозиционный телеканал станет похож на другие местные СМИ, большинство из которых аффилированы с Иванишвили.

Любопытно, что на следующий день после вердикта Страсбургского суда, в ходе совместной пресс-конференции министров иностранных дел России и ФРГ, неожиданно завязалась чуть ли не целая дискуссия между Сергеем Лавровым и спецкором "Рустави-2" в Европе Тамарой Нуцубидзе. Журналист спросила Лаврова, как он относится к вердикту ЕСПЧ о смене владельца телеканала. Вопрос возник не случайно: недавно "Рустави-2" оказался в центре российско-грузинского скандала, когда ведущий журналист канала Георгий Габуния разразился нецензурной бранью в адрес президента России Владимира Путина. По странному совпадению, кардинальные изменения на телеканале произошли после того, как Москва выразила крайнее недовольство "слабой реакцией" Тбилиси на выходку журналиста.

Сергей Лавров ответил Тамаре Нуцубидзе, что не имеет никакого отношения к делу "Рустави-2", но тут же заметил: "Вопрос смены собственника не относится к компетенции Европейского суда по правам человека". Действительно, ЕСПЧ рассматривал не вопрос принадлежности телеканала, а то, не были ли нарушены в ходе местного судопроизводства нормы Европейской конвенции.

Но замечание Лаврова свидетельствует о том, что глава российской дипломатии уже обладал информацией о произошедшем вокруг грузинского телеканала. Накануне в интервью одному из российских СМИ министр прямо потребовал от грузинских властей "осудить" выходку Георгия Габунии – то есть его нецензурную тираду в адрес Путина. Почти сразу после публикации интервью Сергея Лаврова миллиардер Иванишвили, считающийся неформальным руководителем грузинского правительства, назвал поведение "Рустави-2" "позорным". А ещё через день у самого популярного в стране оппозиционного телеканала сменился владелец.

Стоит также отметить, что один из прежних владельцев "Рустави-2", российский гражданин Николоз Накопия, ведёт успешный бизнес в России. И, как это ни странно, никак не комментирует события вокруг "своего" телеканала, хотя, казалось бы, он должен бурно протестовать из-за потери многомиллионного имущества.

Кибар Халваши не является самостоятельной фигурой – за ним стоит Иванишвили

"Старожил" грузинской политики, основатель Республиканской партии Грузии, диссидент советской эпохи Давид Бердзенишвили заявил в интервью Радио Свобода, что Бидзина Иванишвили, потерявший, согласно последним опросам, поддержку большинства населения, сейчас "пытается опереться на внешнюю силу" и действует как "наместник России в Грузии". По мнению Бердзенишвили, во многом этим объясняются последние решения миллиардера, в том числе решение окончательно оформить "Рустави-2" на Кибара Халваши. "Кибар Халваши не является самостоятельной фигурой – за ним стоит Иванишвили", – подчеркнул собеседник Радио Свобода.

Журналистский коллектив "Рустави-2" требует от владельца оформить контракты с руководителями информационных программ и вернуть в эфир уже с сентября Георгия Габунию, который отстранён на два месяца после инцидента с руганью в адрес Путина. То, как разрешится ситуация вокруг Габунии, которому прежний гендиректор канала Ника Гварамия, несмотря на временное отстранение журналиста от работы, выражал полную поддержку, и станет примечательным симптомом того, насколько важную роль в драме ведущей грузинской телекомпании сыграло недовольство Кремля.