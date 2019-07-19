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В Москве проходит пятый день акции протеста на Трубной площади

Участники митинга в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы на Трубной площади

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В Москве на Трубной площади в пятницу проходит пятый день акции в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму. Независимые политики общаются с жителями столицы и разъясняют свои дальнейшие действия в избирательной компании. На площади также звучат призывы отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Радио Свобода ведёт трансляцию акции.

Ранее оппозиционеры Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Юлия Галямина и другие, кого избирательная комиссия сняла с выборов в Мосгордуму, призвали москвичей выходить каждый день в семь часов вечера на Трубную площадь и требовать регистрации независимых кандидатов. По словам, политиков члены избирательных комиссий намерено допускали ошибки в документах и занимались фальсификациями для того, чтобы не допустить их до участия в голосовании.

20 июля в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму состоится большой согласованный митинг на проспекте Сахарова.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут в единый день голосования 8 сентября. Для участия в них кандидатам не от парламентских партий необходимо было собрать несколько тысяч подписей избирателей, зарегистрированных в соответствующих округах.

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