Косовский премьер объявил об отставке после вызова в Гаагу

Премьер-министр частично признанной Республики Косово Рамуш Харадинай объявил в пятницу о своей добровольной отставке, сообщил приштинский портал Koha.net.



Премьер объявил об уходе с поста после того, как Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге вызвал его повесткой явиться в суд в качестве подозреваемого в совершении военных преступлений. Уходящий премьер-министр Косова подозревается в причастности к убийствам, пыткам и депортации мирного сербского населения с территории Косова. Преступления совершены в 1998–1999 годах, когда он возглавлял штаб Армии освобождения Косова (АОК).



В пятницу на пресс-конференции в Приштине Харадинай объяснил, что решение уйти в отставку он принял из-за опасений, что его исполнение полномочий премьер-министра в данный момент может принести международный ущерб Косову.





“Я буду баллотироваться на следующих выборах, но я не могу руководить страной в данной ситуации, потому что это могло бы осложнить положение Косова”, – заявил Харадинай на пресс-конференции. Он добавил, что пошлины на товары из Сербии и Боснии остаются в силе до дальнейшего уведомления.



Гаагский трибунал уже дважды оправдывал Харадиная. В апреле 2008 года Харадинай и еще два бывших члена АОК – Ляа Брахимай и Идриза Баляй, бывший комендант спецназа АОК "Черные орлы", были полностью оправданы. В 2010 году Апелляционная палата Гаагского трибунала пришла к выводу, что свидетели подвергались запугиванию, а стороне обвинения не была предоставлена возможность допросить двух потенциально важных свидетелей. По итогам повторного процесса в 2012 году Харадинай был освобождён во второй раз.



Рамуш Харадинай является самым высокопоставленным косовским албанцем, разыскиваемым Гаагским трибуналом.