Бюст Олбрайт и тень Кремля. Помирятся ли Сербия и Косово?

Недавнее обострение отношений между Сербией и Косовом вновь привлекло внимание к роли России на Балканах. Москва заговорила о своих опасениях по поводу того, что ЕС и НАТО якобы хотят укрепить “санитарный кордон” из стран НАТО вокруг России.

МИД Сербии не без поддержки России не прекращает попыток добиться отзыва признания независимости Косова теми странами, которые успели сделать это после 2008 года, когда этот бывший автономный край в составе Сербии провозгласил независимость. В то же время президент Сербии Александр Вучич в своих выступлениях намекает, что в истории турбулентных отношений между Сербией и частично признанной Республикой Косово скоро может быть поставлена точка. Будет ли развязан давний конфликтный узел – и какую роль в этом может сыграть Россия?

Праздник в Приштине

В Косове 12 июня отмечали День мира. В этот день в 1999 году, сразу после прекращения бомбардировок НАТО, Совет безопасности ООН принял Резолюцию №1244. Согласно этому документу, международные вооруженные Силы для Косова (KFOR/КФОР), созданные под эгидой НАТО, вошли на территорию региона. Власти тогдашней Союзной республики Югославия (в ее состав входили Сербия и Черногория) де-факто потеряли контроль над Косовом.

В этом году на центральной площади Приштины состоялась особая церемония: власти Косова открыли там бюст Мадлен Олбрайт, бывшего госсекретаря США. Олбрайт занимала этот пост 20 лет назад, во время операции НАТО против Югославии. Сама она родилась в Праге, а часть детства провела в Белграде, где ее отец Йозеф Корбел работал в дипломатическом представительстве тогдашней Чехословакии.

Низкий поклон вам за свободу Косова

На праздник в Косово вместе с Олбрайт приехали бывший президент США Билл Клинтон и генерал Уэсли Кларк, в прошлом главнокомандующий силами НАТО в Европе. “Низкий поклон вам за свободу Косова”, – заявил премьер-министр Косова Рамуш Харадинай на встрече с Мадлен Олбрайт. – Выражаем глубокую благодарность США за прекращение этнических чисток и возвращение граждан Косова в их дома. Спасибо за то, что помогли построить новую жизнь и мир”. Бюст Олбрайт – не первый памятник американским политикам в Косове: в скором времени после провозглашения независимости в 2008 году в центре Приштины был возведен памятник Биллу Клинтону. Бульвар, на котором он находится, тоже назван в честь бывшего президента США, находившегося у власти в 1999 году, о котором в Косове и Сербии вспоминают с прямо противоположными чувствами.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич оценил визит Клинтона и Олбрайт в Косово как очередное препятствие на пути к “компромиссному и взаимовыгодному соглашению”: “Мадлен Олбрайт и Билл Клинтон возглавляли агрессивную кампанию против нашей страны, направленную на отделение Косова. Я искренне верю, что эти действия членов бывшей администрации, которые находятся в открытом противостоянии с президентом Трампом, дадут ему понять, что оппоненты продолжают политику, которая вот уже 20 лет нам мешает”, – сказал Дачич в интервью белградской газете “Новости”.



Косово использовало 20-ю годовщину бомбардировок НАТО, чтобы укрепить связи с США. Россия тоже не упустила шанс морально поддержать своих сербских союзников. Весной этого года Совет Федерации принял заявление в связи с двадцатой годовщиной начала бомбардировок, в котором указано, что военная операция НАТО против Югославии, начатая 24 марта 1999 года, названа “актом неприкрытой агрессии против суверенного государства в Европе, создавшим прямую угрозу международному миру и безопасности”.

Переговоры на мертвой точке

“Белград на переговорах с Приштиной не получит ничего”, – заявил в августе прошлого года президент Сербии Александр Вучич после того, как сербские и косовские политики встретились, чтобы обсудить возможность корректировки границ в соответствии с этническим расселением и таким образом прийти к итоговому соглашению по статусу Косова.

Правительство и оппозиция в Косове тогда единогласно заявили, что не готовы пойти на разделение территории, по итогам которого север Косова, где большинство составляет сербское население, мог бы оказаться в рамках Сербии. Намекая на возможность референдума по этому вопросу, Вучич тогда добавил, что у граждан Сербии будет возможность “высказаться очень четко о возможном соглашении с Приштиной”. Однако президент до сих пор не сообщил, каким именно могло бы стать содержание возможного соглашения.



Первой попыткой нормализации отношений между Сербией и Косовом было Брюссельское соглашение 2013 года. Его подписали тогдашние премьер-министры Сербии и Косова Ивица Дачич и Хашим Тачи. Хотя в Брюссельском соглашении нет прямого упоминания о признании Сербией независимости Косова, действие сербских законов и конституции на косовской территории, включая север, этим соглашением фактически ликвидированы. Одним из важнейших изменений стала интеграция судов и полиции в административную систему Косова. Тогда была сформирована и косовская полиция, одна на всю территорию, включая север, объединившая сербских и албанских полицейских.

Однако, согласно международному праву, Брюссельское соглашение не является обязывающим ни для Республики Косово, ни для Сербии. Приштина и Белград позволяют себе нарушения как этого соглашения, регулирующего в том числе свободу торговли, так и Резолюции №1244. Согласно последней создание армии в Косове и поставки ей вооружений кем-либо, кроме международных сил, не допускаются.

В ноябре прошлого года власти Косова ввели 100-процентную таможенную пошлину на продукцию из Сербии и Боснии. Потом, в декабре, косовский парламент проголосовал за официальное создание армии Косова. Руководство Сербии неоднократно заявляло, что пошлины на сербские товары – самое большое препятствие на пути к продолжению диалога.

Полное признание Косова Сербией не может произойти немедленно

“У пошлин две функции”, – рассказал Радио Свобода Душан Янич, председатель Белградского форума этнических отношений. По его словам, пошлины – способ Косова реагировать на действия Сербии, которая прилагает усилия, чтобы предотвратить принятие Косова в такие международные организации, как Интерпол и ЮНЕСКО. “Второй мотив Косова – сбалансировать позиции”, – считает Янич. Он напомнил, что премьер-министр Косова Рамуш Харадинай обусловил отмену пошлин признанием Косова.“Однако он знает, что полное признание Косова Сербией не может произойти немедленно. Первым шагом должна быть полная нормализация отношений. Полноценное признание Косова можно ожидать в другом контексте – например, если бы обе страны вошли в Европейский Союз”, – считает эксперт.



28 мая в Северной Митровице раздался сигнал тревоги. Этот город, который раньше назывался Косовска Митровица, теперь разделен на два – Северную Митровицу, в которой в основном проживают сербы, и Южную Митровицу, где живут албанцы. Перестрелки длились несколько часов, а Сербия привела вооруженные силы на границе с Косовом в боевую готовность. Президент Косова Хашим Тачи сообщил о проведении полицейской спецоперации в рамках борьбы с организованной преступностью, в результате чего были задержаны “должностные лица и граждане разных национальностей” – всего 23 человека, в том числе 7 полицейских и гражданин России Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН в Косове, вместе с коллегой из ООН, национальность которого не была названа. О задержанном россиянине Тачи заявил, что тот, “прячась за дипломатическим статусом, пытался помешать проведению полицейской операции”. Благодаря своему статусу Краснощеков освободился и выехал в Сербию, где его госпитализировали.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил тогда, что “обострение ситуации в Косове спровоцировали те, кто хочет создать на Балканах “санитарный кордон” из стран НАТО вокруг России”. По словам Лаврова, обострение ситуации в регионе является следствием “попустительства со стороны и ЕС, и НАТО, которые имеют свои силы на территории Косова”. Напомним, что единственные балканские страны, которые пока не вошли в состав НАТО – Албания, Босния, Сербия и частично признанная Республика Косово.

“Косово – не Крым”



Прогуливаясь по улицам Белграда или Северной Митровицы, нетрудно наткнуться на граффити “Косово – это Сербия, Крым – это Россия”. Хотя Сербия и Россия часто находят общий язык по внешнеполитическим вопросам, и Москва не признаёт независимость Косова, Сербия не оказала и не может оказать поддержку России, когда речь идет об аннексии Крыма. Официальная Москва и прокремлевские аналитики считают это следствием “политики двойных стандартов”. “Она действовала по отношению к Крыму и Косову раньше и будет действовать и впредь, – отмечает в разговоре с Радио Свобода московский журналист-международник и политолог Георгий Бовт. ­– То, что позволено Косову, не будет позволено Крыму. Никакого единого подхода не будет”. На то, что случаи Косова и Крыма не идентичны (в отличие от отторгнутого от Украины полуострова, Косово не было никем аннексировано), в Москве обычно большого внимания не обращают.



20 лет назад, в те же дни, когда силы КФОР вошли в Косово, российские десантники после быстрого марш-броска захватили аэропорт Слатина в Приштине. Десантный российский батальон провел операцию с согласия тогдашнего президента России Бориса Ельцина. Он считал, что у России должны быть равные с НАТО права участвовать в урегулировании ситуации в Косове, но соглашения о совместной миротворческой операции России и Запада достигнуто не было. Захват аэропорта позволил России разместить своих миротворцев на севере Косова, в той части, где до сих пор большинство населения составляют сербы. Российские миротворцы были выведены из Косова в 2003 году, после чего поддержка, которую Белграду оказывает Москва в урегулировании косовского вопроса, стала исключительно дипломатической. “Я думаю, что такая ситуация, как со Слатиной, сегодня не повторится и что военного вмешательсва России в решение вопроса Косова не будет”, – отмечает Георгий Бовт. По его мнению, Сербия может надеяться исключительно на дипломатическую и экономическую поддержку России.

В экономическом плане Россия укрепляет свои позиции в Сербии, особенно в сфере энергетики. В мае началось строительство сербского участка газопровода “Турецкий поток”. В городке Панчево, недалеко от Белграда, “Газпром электрохолдинг” вместе с китайскими и сербскими партнерами строит тепловую электростанцию мощностью 200 МВт.

США признают, Палау – нет

Дипломатические усилия Белграда, направленные на то, чтобы уже признавшие Косово страны отозвали свое признание, пока не увенчались большими успехами. Список отозвавших сейчас состоит из 13 стран: Союз Коморских Островов, Сан Томе и Принсипе, Гвинея Бисау, Бурунди, Либерия, Лесото, Гренада, Мадагаскар, Доминика, Папуа Новая Гвинея, Соломоновы Острова и Палау. Большинство из них принадлежит группе государств, у которых безвизовый режим с Россией. Ивица Дачич в середине июня заявил, что признание Косова в скором будущем отзовет еще 10 стран, но не назвал их. Косово признают соседняя Северная Македония, где около 30 процентов населения составляют албанцы, а также Черногория, где около 30 процентов населения – сербы. Всего Республику Косово, провозгласившую независимость в феврале 2008 года, на данный момент признают более 100 стран, в том числе США и большинство государств Евросоюза.

Военного вмешательсва России в решение вопроса Косова не будет

Последнюю попытку сдвинуть переговоры по Косову с мертвой точки совершили Германия и Франция. В апреле этого года в неформальной обстановке состоялась первая встреча представителей Приштины и Белграда после фактического прекращения диалога. На саммите стран Западных Балкан в Берлине представители правительств Сербии и Косова встретились с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Меркель, однако, заявила, что не ждет “никаких новых решений”.

Душан Янич считает, что опасности замораживания конфликта в случае с Косовом и Сербией нет. “Интерес как Сербии, так и Косова в данном случае не в том, чтобы спор был заморожен”, – сказал Янич и подчеркнул, что территория Косова уже контролируется Приштиной с помощью международного присутствия. По словам Янича, Косову придется временно отложить идею полного признания, а сербская сторона должна будет принять территориальный статус-кво. “После этого должны начаться переговоры о нормализации жизни и создании лучших условий для всех людей, живущих в Косово”, – отметил он.



1 июля в Париже Приштина и Белград должны повторить попытку диалога, начатую весной в Берлине. Однако и Харадинай, и Вучич уже поделились сомнениями относительно проведения встречи, а глава МИД Сербии Ивица Дачич четко заявил, что „если власти Косова не отменят таможенные пошлины, диалог не может продолжиться”. Президент Косова Хашим Тачи прокомментировал для французского еженедельника L’Express, что встреча в Берлине не принесла никаких конкретных результатов, потому что не была согласована с США, и добавил, что надеется на участие американских политиков в будущих переговорах. Россия пока не заявляла о намерениях присоединиться к дипломатическим усилиям Запада.