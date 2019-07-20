Выборы в Верховную Раду: политические торги и предчувствие реванша

В субботу, 20 июля, в Украине – день тишины, запрещены любые формы политической агитации накануне предстоящих 21 июля выборов в Верховную Раду. В воскресенье обеспечивать безопасность и правопорядок на избирательных участках страны будут более 130 тысяч сотрудников правоохранительных органов, а следить за ходом голосования – свыше 1700 международных наблюдателей. Удастся ли президентской партии "Слуга народа" самостоятельно сформировать большинство в новой Верховной Раде Украины? Кто возглавит новое правительство? Возможна ли после выборов реанимация отношений Украины с Россией? И на какую роль в украинской политике после получения депутатского мандата претендует кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук?

Новую Верховную Раду изберут по старой системе: половину депутатов в одномандатных округах, половину – по партийным спискам с пятипроцентным избирательным барьером. Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала более 3000 кандидатов-мажоритарщиков и 22 политических партий, по спискам которых баллотируются свыше 2700 кандидатов.

в целом кампанию можно назвать конкурентной и прозрачной

Внеочередные выборы инициировал президент Украины Владимир Зеленский, аргументируя такой шаг фактическим отсутствием парламентской коалиции и низким доверием к Верховной Раде граждан. Впрочем, эксперты убеждены, что глава государства и его команда решили не дожидаться очередных парламентских выборов, которые планировались в конце октября, по другой причине: на волне личной пока высокой популярности Зеленского его партия "Слуга народа" может получить гораздо больше депутатских мандатов, чем осенью. Ведь вполне вероятно, что если бы выборы проводились 27 октября, украинцы успели бы разочароваться в действующем президенте и его партии. В этом случае их рейтинги рухнули бы, а вместе с ними и надежды на получение Зеленским монопольной власти в Украине. Сейчас же, когда за президентскую партию готовы отдать свои голоса едва ли не половина украинцев, шанс на формирование подконтрольных президенту парламентского большинства и правительства сохраняется.

Предвыборную кампанию называют вялой и бессодержательной

Ожидаемые парламентские выборы станут логическим продолжением весенних президентских. В ходе короткой кампании эксплуатировались старые темы, в том числе и о необходимости существенного обновления политической элиты и борьбы с коррупцией. В целом кампания характеризуется вялостью, бессодержательностью, использованием черных пиар-технологий. Об оценках двухмесячной предвыборной гонки, прогнозах относительно возможных победителей выборов и формата правящей коалиции рассуждает депутат завершающей свою каденцию Верховной Рады восьмого созыва, баллотирующийся в новый парламент от партии "Европейская солидарность" Александр Черненко:

— Главная особенность кампании в том, что она внеочередная и очень быстрая. И в режиме такой экспресс-кампании практически невозможно донести какие-то смыслы до избирателя. И в основном эта кампания, как, впрочем, и предшествовавшая ей президентская, строилась больше на эмоциональном, а не осознанном выборе. Кампания не была содержательной и насыщенной смыслами, так как наше общество сильно поляризовано и призывы к обдуманному выбору не работают. Если говорить о нарушениях и злоупотреблениях – они незначительны и главным образом происходили на мажоритарных округах. Где-то кандидаты подкупали избирателей, где-то наблюдалось засилье черного пиара, небольших провокаций. Но в целом кампанию можно назвать конкурентной и прозрачной. В Украине уже утвердился тренд честных выборов. Хотя на некоторых округах могут возникнуть проблемы с подсчетом голосов, но, скорее всего, они не будут системными.

— Сегодня в Украине часто звучит слово "реванш". Речь идет о возможности возвращения во власть чиновников и политиков периода президентства Виктора Януковича, бежавших из Украины в Российскую Федерацию после победы Евромайдана в 2014 году. По Вашему мнению, возможен ли реванш пророссийских сил в Украине?

политиков и чиновников времен Януковича, напрямую зависящих от Кремля, будет намного больше

— К сожалению, если проанализировать партийные списки кандидатов в депутаты Верховной Рады, мы встретим значительное количество политиков и чиновников времен правления Януковича, напрямую зависящих от Кремля. И их будет намного больше в новом, девятом созыве Рады, чем в уходящем восьмом. И это, конечно же, вызывает опасения. Потому что есть более "мягкие", как мы называем, политики, призывающие пробовать договариваться с Москвой, а есть откровенные украинофобы, враги украинской государственности, и у них есть шанс пройти в новый парламент в том числе по мажоритарным округам. Эти политики имеют весьма ощутимую поддержку медиаресурсов, и мы видим сомнительные решения судов в их пользу (после длительного противостояния судов и Центризбиркома за несколько дней до выборов Верховный суд Украины, например, принял окончательное решение, согласно которому скандально известный бывший первый замгенпрокурора периода президентства Януковича Ренат Кузьмин восстановлен в праве баллотироваться в парламент, – Прим.РС). Поэтому угроза, безусловно, есть, и оценить масштабы этой угрозы мы сможем после выборов. Но я боюсь, что вот в таком общем тренде борьбы, что сделал во время своего президентства Петр Порошенко и хорошим, и плохим, могут приниматься новым парламентом решения, которые будут негативно влиять на нашу обороноспособность, и будут откаты в гуманитарной сфере, в сфере декоммунизации. И это, конечно же, очень настораживает, – отмечает Александр Черненко.

Социологические опросы показали, что в Верховную Раду девятого созыва, вероятнее всего, попадут пять политических партий. Это пропрезидентская "Слуга народа" (СН), рейтинг которой на протяжении кампании варьировал от более чем 30% до почти 50%. На втором месте с результатом в 10-15% голосов "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) во главе с пророссийскими политиками Юрием Бойко, Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем.

​Еще у трех потенциальных победителей выборов: "Европейской солидарности" экс-президента Украины Петра Порошенко, "Батькивщины" бывшего премьера Юлии Тимошенко и "Голоса" фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука рейтинг составлял от 6% до 9%. Шансы других политических сил на преодоление установленного пятипроцентного барьера для прохождения в Раду расцениваются как минимальные. Однако, учитывая, что дата голосования приходится на период летних отпусков, итоги выборов могут преподнести неожиданности, не исключает Александр Черненко:

— По "Слуге народа" интрига в том, возьмут они 50% или 45% и будут создавать коалицию или же получат монобольшинство. Думаю, что в демократической стране коалиция должна быть для того, чтобы не допустить узурпации власти. Понятно, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" займет второе место, а "Европейская солидарность" – третье. Пройдет в парламент "Голос" или нет – опросы общественного мнения не дают однозначно ответа на этот вопрос. Партия балансирует на грани прохождения в парламент.

​И явка как раз может подкорректировать в первую очередь результат "Голоса", так как избиратели Святослава Вакарчук менее дисциплинированы, чем избиратели остальных партий.

— Каким может быть формат парламентской коалиции?

Зеленский ни с кем создавать коалицию не хочет

— В украинской политике все возможно. Зеленский ни с кем создавать коалицию не хочет, он за то, чтобы большинство состояло только из членов его партии. Вполне вероятно, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" станет второй по численности фракцией в новой Раде, они имеют серьезные финансовые ресурсы, чтобы... перекупить депутатов и самого Зеленского. У них солидный медийный ресурс, чтобы критиковать Зеленского. Они, в конце концов, имеют поддержку российской власти, которая может создавать проблемы президенту, подталкивая его таким образом к формированию коалиции с партией "ОПЗЖ", одним из лидеров которой является кум Путина Виктор Медведчук.

Как явка может отразиться на итогах голосования?

В ходе парламентских выборов в Украине активность избирателей ожидается ниже, чем на недавних президентских. Соцопросы перед первым и вторым туром выборов главы государства фиксировали возможную явку на уровне более 80%, однако на самом деле этот показатель составил более 62% и 61% соответственно. Согласно последним исследованиям социологических компаний, около 60% украинцев готовы проголосовать на выборах в предстоящее воскресенье. Однако реальная цифра, – говорит директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, социолог Ирина Бекешкина, может оказаться на 10% меньше:

сельский электорат поддерживает, прежде всего, "Батькивщину"

— Всегда соцопросы, и не только у нас, в Украине, но и в других странах демонстрируют более высокую явку на ожидаемых выборах. Например, польские коллеги показывали нам свои данные исследований, и у них стабильно на 20% выше явка в опросах общественного мнения накануне выборов, чем реальный показатель активности граждан в день голосования. И это легко можно объяснить. Те, кто не собираются идти на выборы, часто отказываются участвовать в опросах. Мой прогноз – явка 21 июля составит порядка 50% или немногим больше или немногим меньше. Следует учитывать, что летом парламентские выборы у нас никогда не проводились. И отпускной период, очевидно, окажет влияние на их результаты. Кстати, социологи не любят проводить опросы летом, поскольку меняется структура населения, что искажает реальную картину предвыборных настроений. Меньший, чем ожидаемый процент, по результатам воскресного голосования могут получить те политсилы и кандидаты-мажоритарщики, у которых достаточное количество избирателей приходится на средний класс, молодежь. Кто выиграет от такой ситуации? Те кто, ориентируются на поддержку значительной части сельского населения. Оно редко куда выезжает, особенно люди старшего возраста. А сельский электорат поддерживает, прежде всего, "Батькивщину" Юлии Тимошенко.

​— А "Слуга народа" может на этих выборах получить меньший результат, чем дают им соцопросы? И существует ли вероятность самостоятельного формирования большинства президентской партией?

— Высокие проценты "Слуги народа" в опросах общественного мнения могут сыграть с ними злую шутку. Если весной утверждалось, что молодежь не пойдет на президентские выборы, а молодежь все-таки пришла и внесла значительную лепту в победу Зеленского, то сейчас ситуация может измениться. По крайней мере у части приверженцев президентской партии, допускаю, мотив не пойти на избирательные участки будет таким: "Ну, у "Слуги народа" и так высокий рейтинг, зачем мне прерывать отпуск, чтобы проголосовать, у них и без меня все будет хорошо". Пострадать от летних отпусков могут также "Европейская солидарность" и частично "Голос". У этих двух партий в значительной степени общий электорат, в том числе и средний класс. Что касается результатов "СН", безусловно, она получат наибольшее количество депутатских мандатов, но хватит ли их для создания большинства – вопрос открытый. Широкой коалиции, думаю, не будет. Если партия Зеленского вынуждена будет с кем-то объединяться, то это будет не две и не три политические силы, а лишь одна, – предполагает Ирина Бекешкина.

Формат коалиции и кандидаты на пост премьера

В Украине парламентско-президентская форма правления. Основой будущей коалиции в Раде, судя по всему, станет самая большая фракция "Слуга народа". С учетом победителей в мажоритарных округах "СН" может получить от 140 до 200 депутатских мандатов. Но этого недостаточно для самостоятельного формирования большинства, которое должно насчитывать минимум 226 депутатов. Вероятно, что после выборов Украину ожидают затяжные политические торги вокруг формата правящей коалиции и состава правительства. О прогнозах относительно результатов голосования 21 июля, возможных конфигурациях коалиции и кандидатов на пост премьер-министра Украины размышляет директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев:

Президент и его окружение хотели бы несколько дистанцироваться от западного влияния

— Лидер предвыборной гонки "Слуга народа", полагаю, получит не более 40%, и с учетом победителей в мажоритарных округах в общем эта политическая сила будет иметь 180 депутатских мандатов. Второе место займет "Оппозиционная платформа – За жизнь" Медведчука – не более 15%. Далее – "Европейская солидарность", "Батькивщина" и, вероятно, "Голос" Вакарчука. Возможные форматы коалиции: "СН" и "Голос" либо "СН" и "Батькивщина". Почему только такие конфигурация? Потому что команда Зеленского неоднократно заявляла, что ни при каких условиях они не будут создавать парламентское большинство ни с Порошенко, ни с Медведчуком. Кто может стать премьер-министром Украины? Если будет коалиция в составе "СН" и "Батькивщины", то есть шанс у Юлии Тимошенко попытаться в третий раз занять премьерское кресло. Повторюсь, это лишь шанс. Тем более, что нет гарантий. Мне кажется, что команда Зеленского будет продвигать свою кандидатуру на пост главы правительства. Среди потенциальных кандидатов могут рассматриваться и нынешний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, может быть и кто-то из технократов, но не из тех, кого рекомендовал Atlantic Council (10 июля американский экспертный совет Atlantic Council назвал кандидатуры на пост премьер-министра Украины, которых мог бы предложить Владимир Зеленский после парламентских выборов. В списке значатся: заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован; директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко; председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев; секретарь СНБОУ и экс-министр финансов Александр Данилюк; глава наблюдательного совета Укроборонпрома, бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус, – Прим. РС). Всех пятерых из этого списка, полагаю, в окружении Зеленского исключили из претендентов на премьерское кресло. И Данилюк, и Абрамавичус должности получили, а Коболев, Витренко – достаточно токсичные кандидаты. И Рашкован в качестве руководителя правительства вряд ли устроит Зеленского и его команду. Президент и его окружение хотели бы несколько дистанцироваться от западного влияния, прежде всего, экономического и частично геополитического или стратегического. Они хотят выбрать центристский, умеренный (внешнеполитический, – Прим. РС) курс, не сближаться с Россией, но и несколько дистанцируясь от Запада. Поэтому в выборе кандидатуры премьера остается много неизвестных.

Возможно, что на на этот пост будут предлагать главу Офиса президента Украины Андрея Богдана. Сам он, как мне кажется, не против стать руководителем Кабинета министров. Но очевидно, что окончательное решение будет зависеть от итогов парламентских выборов и от того, с кем "Слуга народа" войдет в коалицию.

— В экспертных кругах обсуждают и такой вариант: широкая коалиция с участием "Оппозиционной платформы – За жизнь", председатель Верховной Рады – Виктор Медведчук, а премьер – Юрий Бойко. Такой вариант невозможен?

Зеленский и его окружение хотели бы свой канал получить для отношений с Москвой

— Думаю, что нет. У Зеленского прекрасно понимают, что в таком случае при поддержки Москвы со временем "Оппозиционная платформа – За жизнь" может просто "сожрать" часть "Слуги народа" и часть власти. Поэтому вряд ли такой сценарий может быть реализован. Вероятность формирования широкой коалиции в новом украинском парламенте пока не просматривается. В команде Зеленского осознают, что если "ОПЗЖ" получит властные рычаги, то Кремль будет с ними (Медведчуком, Бойко – Прим. РС) работать, а не с президентом Украины и его командой. Зеленский и его окружение хотели бы свой канал получить для отношений с Москвой, и не в такой пророссийской тональности, как это делает "Оппозиционная платформа – За жизнь"– считает Вадим Карасев.

Изменятся ли после выборов отношения Украины с Россией?

Конфликт на территории Донбасса, где продолжают гибнуть украинские военные, остается ключевой проблемой, которую обещал решить новый президент Украины Владимир Зеленский. Следует ли ожидать после выборов существенных сдвигов в урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины? И может ли новая Верховная Рада выполнить требование Кремля – зафиксировать в украинской Конституции автономный статус Донбасса? Слово – главному редактору агентства РБК-Украина Сергею Щербине:

— Отвечая на эти вопросы, пока можно лишь аппелировать к тому, что заявлял Владимир Зеленский перед вторым туром президентских выборов. Он говорил, что амнистии боевиков в так называемых "ДНР" и "ЛНР" не будет, что особый статус – не лучшее решение для Донбасса. Поэтому не думаю, что новая Рада будет рассматривать вопрос об автономии Донбасса и закреплении такого статуса в украинской Конституции. Возможно, в процессе переговоров появятся идеи касательно каких-то законодательных преференций для регионов Донбасса, но вряд ли речь будет идти о конституционных изменениях. Полагаю, что сейчас к этому не готово украинское общество, и не думаю, что к этому готов Зеленский.

— Все говорят об усиливающейся в Украине роли и политическом влиянии кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука. Он покупает каналы, встречается с Путиным и российским премьером Дмитрием Медведевым, сепаратисты так называемых "ДНР" и "ЛНР" передали ему в конце июня четырех украинских военнопленных. После выборов кем может стать Медведчук?

команда Зеленского всеми силами пытается дистанцироваться от Медведчука

— У Медведчука много лет в Украине не было абсолютно никакого статуса. Он позиционировал себя в качестве идеолога пророссийских общественных движений, но никаких должностей во власти давно не занимал (Медведчук был главой администрации второго президента Украины Леонида Кучмы в 2003–2005 гг., а до этого в 1998–2001 гг. первым вице-спикером, вице-спикером Верховной Рады, – Прим.РС). Сейчас можно утверждать с вероятностью 99,9%, что он станет депутатом парламента девятого созыва. Учитывая то, что традиционно пост вице-спикера в Раде занимает представитель оппозиции, Медведчук может занять это кресло. Получится ли у него или нет – вопрос открытый. Мне кажется, что команда Зеленского всеми силами пытается дистанцироваться от Медведчука, понимая, с кем он связан и какими могут быть последствия глубокого сотрудничества с ним. Команда Зеленского пытается искать каналы коммуникации с Кремлем без помощи Медведчука. Как известно, 11 июля Зеленский по своей инициативе впервые позвонил Путину. И мне кажется, что в команде украинского президента как раз не хотят видеть Медведчука как коммуникатора между Киевом и Москвой по крайне болезненным вопросам. А что касается усиления Медведчука, да, действительно, он наращивает свое политическое влияние.

— Сергей, мы видим, что украинский олигарх Игорь Коломойский, которому, как и украинскому олигарху Дмитрию Фирташу (находится в Австрии и может быть выдан американской Фемиде по делу о даче взяток индийским чиновникам, – Прим.РС), может грозить в США судьба, отсидевшего тюремный срок за отмывание денег, экс-премьера Павла Лазаренко, пытается сейчас конкурировать с Медведчуком за роль посредника в восстановлении отношений Украины с Россией? На каких условиях команда Зеленского, на которую, очевидно, оказывает влияние Коломойский, может пойти после выборов на восстановление отношений с Россией?

— Думаю, что команда Зеленского в этом вопросе будет опираться в первую очередь на общественное мнение. Я не верю, что украинскому обществу сейчас можно рассказать историю, как это любят, например, в России, о братских народах, мире и дружбе, украинское общество это не воспримет в силу российской агрессии, в силу того, что Россия сделала в последние более чем пять лет по отношению к Украине, и я не вижу для них особых возможностей двигаться в этом ключе. Что касается Игоря Валерьевича, думаю, что, действительно, он пытается выступить в роли коммуникатора между Украиной и Россией, но эта коммуникация сейчас – решение кризиса между двумя странами, а не вопрос дружбы и сотрудничества. Игорь Валерьевич, очевидно, работает над этим. Получится у него или нет – посмотрим. Относительно претензий США (в Соединенных Штатах ведется расследование в отношении Игоря Коломойского, которого правоохранительные органы этой страны подозревают в финансовых преступлениях, – Прим.РС), то вопросы Игорю Валерьевичу были заданы условно в последние полгода. Фирташу вопросы были заданы пять лет назад, и за пять лет эта ситуация никуда не продвинулась. Даже если какие-то вопросы есть с американской стороны – не думаю, что все будет развиваться быстро и решительно, – убежден Сергей Щербина.

Между тем, Кремль в ходе парламентской кампании, как отмечают эксперты, пытался влиять на выбор украинцев. Яркое тому свидетельство – вояжи кума Путина и одного из лидеров "ОПЗЖ" Медведчука в Россию и их освещение в прямом эфире на подконтрольных политику украинских телеканалах. Российские власти всячески стремились поднять политический вес Медведчука, показывая, что именно он их главный партнер в Киеве. За три дня до выборов в Украине, 18 июля, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук встретился в Санкт-Петербурге с Владимиром Путиным.

Как подчеркнул на этой встрече хозяин Кремля, Россия будет поддерживать "любые политические силы в Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений". Кроме того, Путин в очередной раз заявил, что "полноценное урегулирование ситуации в Донбассе возможно только при прямом контакте украинской власти с представителями "ЛНР" и "ДНР", что как бывший президент Украины Петр Порошенко, так и нынешний глава государства Владимир Зеленский называют неприемлемым условием.