Российский бизнесмен Борис Минц сообщил Высокому суду в Лондоне, что не может жить на 10 тысяч фунтов в неделю (около трёх миллионов рублей в месяц), — сумму, которую, разрешил ему тратить суд на повседневные расходы. По утверждению адвокатов предпринимателя, эти деньги значительны для обычного человека, но заставляют их клиента жить в стеснённых обстоятельствах. С жалобой ознакомилась российская версия журнала Forbes.

Минц — бывший чиновник, основатель инвестиционного холдинга O1 Group. 11 июля Высокий суд Лондона заблокировал активы семьи Минца на 572 миллиона долларов по иску российских Банка непрофильных активов и "Открытие". Они подозревают группу О1 в мошеннических сделках, заключенных перед санацией "Открытия" и Рост-банка.

Сторона Минца заявляет, что ограничение в 10 тысяч фунтов вынуждает ответчиков быть неспособными выполнить обязательства перед третьими лицами. В частности, речь идет о сложностях с проведением платежей, которые возникли у четырёх лондонских отелей, принадлежащих Минцу и его сыновьям. "Целью ареста активов не является заставить ответчиков жить в стеснённых обстоятельствах или быть неспособными выполнить обязательства перед третьими лицами", – утверждают адвокаты предпринимателя.