Вся "кремлевская" рать

Министерство финансов США представило так называемый "кремлевский доклад" – список приближенных президента России Владимира Путина, в отношении которых могут быть введены американские санкции. В документ вошли 210 человек. В их числе практически все члены правительства России, сотрудники Администрации президента, "другие высокопоставленные политические лидеры" и крупные бизнесмены и олигархи.

В список государственных чиновников, в частности, попали руководители и вывокопоставленные чиновники администрации президента Владимира Путина, его советники и помощники:

Руководитель Администрации президента Антон Вайно

Первый замруководителя Администрации президента Алексей Громов

Первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко

Замруководителя Администрации президента Магомедсалам Магомедов

Замруководителя Администрации президента Владимир Островенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Руководитель протокола президента Владислав Китаев

Помощник президента Андрей Белоусов

Помощник президента Лариса Брысева

Помощник президента Владислав Сурков

Помощник президента Игорь Левитин

Помощник президента Владимир Кожин

Помощник президента Юрий Ушаков

Помощник президента Андрей Фурсенко

Помощник президента Николай Цуканов

Помощник президента Константин Чуйченко

Помощник президента Евгений Школов

Помощник президента Игорь Щеголев

Советник президента Александр Бедрицкий

Советник президента Сергей Глазьев

Советник президента Сергей Григоров

Советник президента Герман Клименко

Советник президента Антон Кобяков

Советник президента Александра Левицкая

Советник президента Владимир Толстой

Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов

Советник президента Вениамин Яковлев

В "кремлевском" списке также все полномочные представители президента, в том числе в федеральных округах страны, руководство правительства и главы всех министерств:

Премьер-министр Дмитрий Медведев

Первый вице-премьер Игорь Шувалов

Руководитель аппарата правительства Сергей Приходько

Вице-премьер Александр Хлопонин

Вице-премьер Виталий Мутко

Вице-премьер Аркадий Дворкович

Вице-премьер Ольга Голодец

Вице-премьер Дмитрий Козак

Вице-премьер Дмитрий Рогозин

Министр Открытого правительства Михаил Абызов

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Владимир Пучков

Министр связи Николай Никифоров

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень

Министр культуры Владимир Мединский

Министр обороны Сергей Шойгу

Министр экономического развития Максим Орешкин

Министр образования Ольга Васильева

Министр энергетики Александр Новак

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка

Министр финансов Антон Силуанов

Министр иностранных дел Сергей Лавров

Министр здравоохранения Вероника Скворцова

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев

Министр юстиции Александр Коновалов

Министр труда Максим Топилин

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов

Министр спорта Павел Колобков

Министр транспорта Максим Соколов

В разделе "другие высокопоставленные политические лидеры" указаны глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава ФСБ Александр Бортников, генпрокурор России Юрий Чайка, глава Росгвардии Виктор Золотов, мэр Москвы Сергей Собянин.

В список попали и главы российских госкорпораций, в их числе руководители "Роснефти" и "Газпрома" Игорь Сечин и Алексей Миллер, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава Сбербанка Герман Греф, глава "Интер РАО" Борис Ковальчук.

В числе "олигархов" в "кремлевском докладе" указаны Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Владимир Евтушенков, Петр Авен, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Александр Мамут, Кирилл Шамалов, Михаил Прохоров, Владимир Потанин.

Из крупных федеральных чиновников в список не попала председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, из глав госкомпаний – руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс.

В отношении указанных в "кремлевском докладе" чиновников и предпринимателей могут быть введены санкции, однако, как заявляют в администрации президента США Дональда Трампа, в ближайшее время этого не произойдет.

Чем реально грозит новый список США российским олигархам и официальным лицам? Бывший координатор по вопросам санкций Госдепартамента США Дэниел Фрид – о российском досье:

– Я думаю, администрация (президента РФ – РС) понимает, что закон не направлен просто против богатых россиян в целом. Он направлен – и это моя формулировка, а не формулировка закона – против структуры власти Путина. Против его круга. Против людей, которые являются его агентами, хранят его деньги, занимают позиции во власти. [Закон] не направлен против богатых россиян, даже тех, кто вынужден сотрудничать с режимом. Он против структуры, созданной Путиным, – говорит Дэниел Фрид. – Режим Путина очень болезненно реагирует, когда ведется расследование их денежных потоков. Именно поэтому Кремль так занервничал после публикации "Панамского досье". Думаю, есть причины, по которым российская элита из кремлевского окружения не хочет, чтобы такая информация становилась достоянием публики. Потому что есть доказательства того (и об этом неоднократно писалось), что они крадут сотни миллионов, даже миллиарды рублей у российского народа. И переправляют их в офшоры. Думаю, информация об этом для них крайне неприятна. Оппозиция в России находится под серьезным давлением. Но самый сильный аргумент оппозиции, когда они пытаются достучаться до людей, – это разговор о коррупции режима. И когда эта коррупция выявляется, она заставляет режим нервничать и попадает в заголовки новостей. Понятно, почему. В целом эффект от санкций накапливается со временем. Мы знаем это на опыте Советского Союза. Мы оказывали давление на Советский Союз в течение многих лет – администрация Рейгана оказывала. А в Кремле отвечали: да нам все равно, никакой разницы. А в конечном итоге жизнь доказала обратное. Желаю им помнить об этом".

Официальная реакция Кремля на американский доклад последовала только через несколько часов. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, россияне, включенные в "кремлевский доклад", де-факто названы врагами США. "Можно обратить внимание, что де-факто все названы врагами США. Если вы прочитаете текст и заголовок этого документа, то все это делается в соответствии с законом о противодействии врагам США", - заявил он журналистам.

При этом Дмитрий Песков отметил, что публикация "кремлевского доклада" США, в котором максимально широко упоминаются высшие члены руководства России, требует анализа, лишь после него можно дать заключение либо прийти к каким-то выводам. "С большой долей вероятности я могу предположить, что вопросы об этом списке будут заданы президенту сегодня на встрече с доверенными лицами, поэтому я не стал бы сейчас делать каких-то развернутых комментариев. Предстоит проанализировать эту публикацию, проанализировать факт публикаций именно такого списка максимально широкого с упоминанием высших членов руководства России, что достаточно беспрецедентно".

"Лишь после анализа можно будет, наверное, давать какие-то заключения и приходить к каким-то выводам. Не стал бы в данном случае забегать вперед", - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее публикацию доклада прокомментировал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он считает, что "кремлевский доклад" США не будет иметь для России тех негативных последствий, на которые рассчитывают его инициаторы.

"Какие только санкции ни придумывали против нашей страны начиная с 2014 года. Они не привели ни к изменению политического курса нашей страны, ни к ослаблению ее суверенитета, ни к внутреннему разобщению. Новые санкции против России приведут к еще большей консолидации общества", – цитирует Вячеслава Володина во вторник официальный сайт Госдумы.

Утром во вторник "кремлевский" список прокомментировал вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович, также в него включенный. По его мнению, эти действия Минфина США пока не дают поводов для ответных действий, сам список похож на книжку "Кто есть кто в российской политике".

"Я как член правительства просто обязан быть в этом списке. Все правительство в нем, есть все руководство администрации, так что ничего в этом удивительного нет. Это просто список лиц, которые, очевидно, являются ведущими в российской политике, вторая часть – в бизнесе. Это не санкционный список, это список, насколько мы понимаем, используется для дальнейших решений, оценок. Будем проводить мониторинг ситуации и при необходимости реагировать. Никаких поводов для действий пока нет. Это похоже на книжку "Кто есть кто в российской политике", – цитирует Аркадия Дворковича агентство "Интерфакс".

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, публикация "кремлевского доклада" говорит о том, что политическая паранойя в США – это всерьез и надолго, а отношения с Москвой не будут нормальными, пока в Вашингтоне нынешнее поколение политиков.

"Это действительно всерьез и надолго. Политическая паранойя, как выясняется, весьма трудно поддается лечению, особенно когда пациент болезнь не признает и лечиться отказывается", – написал Косачев на своей странице в Фейсбуке:

А глава международного комитета Государственной думы Леонид Слуцкий уверен, что публикация "кремлевского доклада" подрывает возможность для дальнейшего диалога с США.

"Публикация "кремлевского доклада", куда вошло практически все руководство России и главы ведущих госкорпораций, подрывает возможность для дальнейшего диалога, который и так находится в своей низшей точке", – сказал Слуцкий журналистам во вторник.

Он, как передает Интерфакс, обратил внимание на то, что документ был подготовлен в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". "Следуя этой логике, получается, что весь российский кабинет министров, Администрация президента РФ, председатели обеих палат Федерального Собрания, руководители госкорпораций открыто называются врагами США? Насколько я помню, мы не находимся в состоянии войны", – сказал Слуцкий.

Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров говорит Радио Свобода, что, хотя этот список предварительный и последует его более спокойная и серьезная проработка, в итоге он может быть расширен за счет родственников попавших в список и аффилированных с ними лиц. "В нем могут оказаться любые "токсичные" лица, помогающие уходить от санкций, – полагает Захаров. – Для всех фигурантов этого списка, прежде всего, это серьезный удар в отношениях с банками, с их иностранными партнерами и, конечно, повлияет на их экономические и кредитные бизнес-рейтинги. На данном этапе обжаловать этот список нельзя, поскольку он носит рекомендательный характер и еще будет уточняться. Остальные россияне, не имеющие к списку никакого отношения, могут на себе ощутить весь негатив от контрсанкций, которые российские власти могут ввести. Очень хотелось бы, чтобы истерика вокруг этого списка не накалялась".