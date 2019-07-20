С Байконура стартовал "Союз" с тремя космонавтами на борту

С космодрома Байконур в Казахстане отправился на орбиту корабль "Союз" с международным экипажем. В него вошли российский космонавт Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган. На станции их ждут россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые прибыли на МКС 15 марта, а также астронавт NASA Кристина Кук.



Новому экипажу предстоит провести ряд экспериментов, среди которых отработка управления роботом-аватаром "Федором". Кроме того, в ноябре запланирован выход в открытый космос, сообщает РИА Новости.