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Полиция Японии получила ордер на арест поджигателя аниме-студии

Пожар в аниме-киностудии Kyoto Animation в Киото,18 июля 2019 года

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Японская полиция получила ордер на арест подозреваемого в поджоге аниме-студии в городе Киото. Из-за сильных ожогов он был ранее доставлен в больницу. Полиция намерена заключить мужчину под стражу, когда состояние его здоровья стабилизируется.

В результате пожара в студии Kyoto Animation 18 июля погибли 34 человека, более 30 – получили травмы. Подозреваемый разлил и поджёг бензин внутри здания. Об этом он сам рассказал после задержания.

Аниме-студия Kyoto Animation основана в 1981 году. Она производит сериалы и полнометражные фильмы. Среди работ студии – "Меланхолия Харухи Судзуми", "Кланнад", "K-On!". Головной офис компании находится в Киото.

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