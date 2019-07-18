"Да, это я! Умрите!" Самое массовое убийство в Японии за четверть века

Не менее 33 человек погибли и еще десятки пострадали 18 июля в результате поджога аниме-студии Kyoto Animation в японском городе Киото. 41-летний подозреваемый разлил и поджег бензин внутри здания. Об этом он сам рассказал после задержания. Его доставили в больницу. Для Японии, где жанр аниме считается одной из важнейших составляющих современной культуры, это тяжелейшая трагедия общенационального масштаба. "Это так ужасно, что нельзя выразить словами", – заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Нападение на студию Kyoto Animation уже названо худшим массовым убийством в истории страны, сравнимым с террористическим актом 1995 года в токийском метрополитене с применением зарина, организованным сектой "Аум Синрикё". Тогда, по разным данным, погибли от 10 до 12 человек, хотя отравились несколько тысяч.

О мотивах задержанного пока не сообщается. На месте происшествия полиция также нашла комплект ножей, но пока неизвестно, принадлежат ли они подозреваемому.

​Аниме-студия Kyoto Animation основана в 1981 году. Она производит сериалы и полнометражные фильмы. Среди работ студии – "Меланхолия Харухи Судзуми", "Кланнад", "K-On!". Головной офис компании находится в Киото. Руководство Kyoto Animation уже заявило, что в адрес студии несколько лет назад стали поступать неоднократные угрозы в электронных письмах. По некоторым данным, при пожаре погибли многие ведущие аниматоры и продюсеры компании, а также огромная часть ее архива.

О том, как японцы восприняли случившееся, в интервью Радио Свобода рассказывает живущих в Токио политолог-востоковед, журналист Василий Головнин:

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– Это национальный шок. В Японии случаются и страшные пожары, и странные, необъяснимые убийства, но, пожалуй, преступлений такого масштаба и при таких обстоятельствах, каких-то совершенно кинематографических, не было давно, со времен газовой атаки в токийском метро почти четверть века назад. И очень быстрая реакция премьер-министра Синдзо Абэ на это событие естественна. В воскресенье, 21 июля, в Японии пройдут очередные выборы в верхнюю палату парламента, и премьер-министр, как глава правящей партии, не может не откликнуться на такое трагическое событие.

– Kyoto Animation занимает заметное место на рынке производства всей продукции, связанной с жанром аниме?

– Это не гигант общепланетарного масштаба, как, допустим, Studio Ghibli мэтра Хаяо Миядзаки, производящего всемирно известные фильмы, но это очень крупная компания, крепко стоявшая, по крайней мере до сих пор, на ногах. В 2000-х годах Kyoto Animation создала несколько безумно популярных сериалов. Многие подозревают, что, может быть, эта популярность и сыграла роковую роль в нынешних событиях. И это, что важно, "комплексная" фирма, которая делает и многосерийные мультипликационные фильмы для телевидения, и анимационные заставки просто для рекламы, для телеканалов, театральных постановок. А также выпускает всякие штучки, связанные с анимацией, брелки, кружки, подвески, трикотаж, канцтовары. И еще занимается издательской деятельностью, издает в основном комиксы-манга.

​– Вообще аниме – это же самый стереотипный образ Японии во внешнем мире. Это как слова "суши" или "самурай". И это миллиардный бизнес, у которого десятки, если не сотни, миллионов поклонников. По-прежнему ли в самой Японии этот жанр и этот специфический мир популярны? Или современная молодежь, может быть, уже больше увлекается чем-то другим?

– В Японии, разумеется, очень многое изменилось с середины прошлого века. Но общенациональная любовь к аниме (мультфильму) и манга (картинке) остается одним из устоев национальной культуры. Их любят и старые, и молодые. А полнометражные анимационные фильмы по-прежнему по сборам здесь легко обгоняют лучшие голливудские картины. Так что национальная анимация – это, в общем, используя популярный термин, одна из "национальных скреп". Этот мир очень-очень важен для всех здесь.

– Конечно, в таких случаях преждевременно делать выводы, но, судя по всему, это было нападение сумасшедшего. Сейчас очень много говорят о невротизации западного общества, о росте числа агрессивных социопатов, маньяков, истерических убийц. Их преступления невозможно ни предсказать, ни предотвратить, потому что это не деятельность криминальных организаций или террористических группировок. Это до поры до времени тихие незаметные одиночки, которые в какой-то момент по непонятным окружающим поводам сходят с ума и идут убивать. В Японии эта общемировая тенденция в последнее время заметна?

– Она здесь очень заметна, и была, пожалуй, заметна всегда. Япония в целом – страна необычайно безопасная, по количеству убийств и тяжких преступлений на душу населения. Она стоит не просто на последнем месте, а у нее огромный отрыв по этим показателям от других ведущих демократических стран мира. Но именно вот такие необъяснимые, незапланированные преступления – это тоже составная часть японской жизни.

Полиция пока не называет имя предполагаемого преступника, он находится без сознания в больнице. В результате своего, можно назвать так, теракта он сам получил большие ожоги, и неизвестно, выживет ли. Но перед тем, как упасть и потерять сознание, он кричал людям: "Да, это я! Я хочу всех вас убить!" А на студию он со своими канистрами бензина ворвался с криками: "Я буду вас убивать! Умрите!" Многие считают, что он мог быть одним из безумных поклонников этих аниме-фильмов 2000-х годов, о которых я уже упоминал. У студии Kyoto Animation тогда вышла целая серия лент про старшеклассников – любовные истории, проникнутые не переходящим грань, но весьма будоражащим эротизмом. И именно эти мотивы, именно такой жанр анимации, который и сделал знаменитой эту студию, как многие считают, мог и повлиять на неустойчивую психику какого-то человека. Который мог вообразить себя героем одной из этих аниме – и перенести вымышленное действие в реальную жизнь.

– В Японии ведь сохраняется до сих пор смертная казнь. Насколько сурово японское правосудие в таких случаях и насколько эффективно и беспристрастно следствие?

– Например, недавно один психопат хотел совершить нападение на мальчика из семьи, близкой к монарху. Он учится в обычной школе, но формально занимает третье место в очереди наследников "хризантемового трона" японских императоров. И этот человек с набором ножей просто пришел в класс, где учится этот юный аристократ. К счастью, там в этот момент не было детей, их увели на улицу заниматься физкультурой. Но в целом японская полиция работает очень эффективно. Ловят преступников здесь быстро, в первую очередь благодаря феноменально развитой системе видеонаблюдения. Еще пример: недавно был случай вооруженного нападения на полицейский участок, где был тяжело ранен один сотрудник, у которого даже забрали табельный пистолет. Это преступление было раскрыто за полтора дня, и преступника арестовали далеко от того места, где он совершил нападение. Уровень общественной безопасности в Японии постоянно растет, особенно с учетом того, что в будущем году, в августе, в Токио состоится Олимпиада. Ожидается прибытие сюда не менее 40 миллионов иностранцев.

И да, смертная казнь в Японии все еще существует, через повешение. Есть несколько тюрем, где установлены виселицы. Общественное мнение смертную казнь поддерживает. Есть группы адвокатов и правозащитников, которые хотели бы ее отмены, но думаю, ничего у них не выйдет. Смертные приговоры выносятся, но годами не исполняются. Сейчас, по крайней мере, в Японии больше ста человек находятся в камерах смертников и ждут, что каждое утро за ними могут явиться. Дело в том, что для приведения приговора в исполнение требуется подпись министра юстиции. А люди в этом кресле меняются достаточно часто, и не все из них решаются поставить свою подпись под окончательным приговором. По сравнению с соседним Китаем, в Японии казнят очень мало.