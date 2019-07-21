Московских журналистов избили у входа в клуб Arena by Soho Family

Охранники московского клуба Arena by Soho Family поздно вечером в субботу у входа в заведение избили троих посетителей. Недовольство охраны вызвало содержание листовки, которая после митинга на проспекте Сахарова была в рюкзаке журналиста Евгения Левковича, сотрудника Радио Свобода. Среди пострадавших также обозреватель "МБХ-медиа" Роман Попков и его жена Елена Боровская.

"У меня заранее был куплен билет на концерт музыкального фестиваля Locals Only, – рассказал Евгений Левкович, – Фестиваль должен был пройти в Лужниках, но по каким-то причинам его перенесли в клуб Arena by Soho Family. Я по таким клубам не хожу, но вот так случилось, что отправился на выступление конкретной группы, которое должно было начаться в 22:20. После митинга на проспекте Сахарова мы гуляли вместе с друзьями по Москве, всего нас было пять человек, и я им предложил поехать вместе со мной на концерт.

На месте мы купили недостающие билеты, прошли билетный контроль и оказались у входа в клуб. У меня открыли рюкзак, всё абсолютно выпотрошили, даже открыли бумажные салфетки. Я спросил: "А это зачем?" Они говорят: "Там наркотики могут быть". Потом достали свернутый листок, который я забрал с митинга на память. Это распечатанная на листе формата А4 цитата из выступления Ильи Яшина "Я в бешенстве". Многие участники митингах держали такие листки в руках. У меня забрали из рюкзака этот листок и один из охранников сказал: "Ты можешь идти домой. Сюда с таким нельзя. Митинговать будешь дома".

Я даже не стал скандалить, потому что, в принципе, любое заведение может без объяснения причин отказать во входе. Я просто с удивлением спросил: "А что это за новое правило? Здесь написаны буквы… Ничего нецензурного, ничего запрещенного. Почему я не могу, заплатив за билет, не будучи пьяным, пройти? Я не собираюсь эту бумажку доставать. Она лежит в рюкзаке". И вот этот разговор продолжался, наверное, минуты полторы. И вдруг абсолютно на ровном месте, как будто кто-то отдал команду, один из охранников ударил Лену Боровскую, жену Романа Попкова, её за волосы вытащили на улицу, повалили на асфальт. Мы с Ромой, соответственно, побежали за ней".

По предположению Левковича, охранников клуба могло разозлить то, что подруга Евгения Яна, с которой он был вместе в клубе, пыталась сделать видеозапись разговора с охранниками клуба (запись вы можете посмотреть здесь). "Нас просто принялись избивать! – продолжает журналист. – Меня били трое, профессионально – не по лицу, а по телу. Я зафиксировал ушибы мягких тканей, но нет ни переломов, ни повреждений, после которых можно завести уголовное дело. У нас отобрали личные вещи, у меня отобрали телефон, который вернули только после приезда полиции. Нам сразу сказали: "Можете вызывать кого угодно – нам ничего не будет!" Когда мне уже вернули вещи, охранник меня снова схватил, держал сзади, а второй ударил головой в голову, как бьют бойцы без правил. В полиции у нас приняли заявление, однако я сомневаюсь, что делу может быть дан ход. Самые серьезные повреждения у Боровской – у нее разбита губа и выдран клок волос. А у меня ушибы, это даже не телесные повреждения средней тяжести".

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В дежурной части ОВД Дорогомилово Радио Свобода отказались предоставить какую-либо уточняющую информацию. В клубе Arena by Soho Family получить комментарии к произошедшему также не удалось.

Клуб Arena by Soho Family до самого последнего времени принадлежал 19-летнему Егору Мазараки, племяннику замглавы ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки. Они связаны с высокопоставленными сотрудниками МВД и ФСБ, которые, согласно нашумевшему расследованию Ивана Голунова, контролируют рынок похоронных услуг в Москве. Однако, по сообщениям сайта "Meduza", в настоящее время Мазараки продал свой бизнес в России.