Мария Мотузная отсудила у Минфина России 100 тысяч рублей

Центральный районный суд Барнаула обязал Минфин России выплатить 100 тысяч рублей местной жительнице Марии Мотузной, на которую в прошлом году были заведены уголовные дела по статьям "Возбуждение ненависти или вражды" и "Оскорбление чувств верующих".

Иск о компенсации морального вреда из-за незаконного уголовного преследования был подан ещё 16 мая. Мотузная требовала с государства миллион рублей. Однако, по её словам, она удовлетворена и присуждённой суммой.

"Учитывая, что тем, кто сидел в СИЗО, выплачивали максимум 50 тысяч – это победа!" – прокомментировала решение барнаульского суда бывшая обвиняемая.

Весной 2018 года на Марию Мотузную заявили в полицию студентки Академии госслужбы при президенте России – за то, что она выложила на своей странице "ВКонтакте" несколько шуточных картинок на тему религии и межнациональных отношений. В связи с заведёнными уголовными делами сразу по двум статьям обвиняемой грозило до пяти лет тюрьмы. Кроме того, Мотузную включили в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

В октябре того же года Мотузная, опасаясь лишения свободы, переехала на Украину, написав в социальных сетях: "Всем спасибо, Россия, прощай".

В январе 2019-го дела в отношении Мотузной прекратили – в частности, в связи с декриминализацией 282-й статьи Уголовного кодекса.

В июле она вернулась в Россию.